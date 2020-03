Coronavirus.- Pirotècnics lamenten l'ajornament de Falles, un "gran colp" per al sector: "El desànim és total"

Després de la decisió de posposar les festes, a cinc dies de la plantà de les falles a València, el sector adverteix d'un impacte milionari i d'acomiadaments si no es reprenen els dispars en uns mesos, sumat als problemes d'emmagatzematge per la restricció a la pólvora com a material perillós.

Pirotècnics com els Ricardo Caballer o Reyes Martí coincideixen a Europa Press en què, encara que el primer és la salut, es podrien haver mantingut els actes de falles de barri i suspendre solament les mascletaes en la plaça de l'Ajuntament o els focs artificials. "És una decisió molt ambigua, però no podem fer més que acceptar-la", es resigna el gerent de Piroval, Guillermo Rodríguez.

A l'espera de l'evolució del coronavirus, avisen que no seria bo que les Falles coincidiren amb les Fogueres d'Alacant a la fi de juny, doncs "els treballadors són els mateixos". "És molt fàcil dir 'fins a l'any que vé', però què fem fins aleshores?", es pregunta Ricardo Caballer fill, per a recordar que suspendre les festes no implica que la gent no isca al carrer.

Ricasa, centenària pirotècnia amb presència en més de 20 països, també s'enfronta a problemes al marge de les Falles per les vendes de material a països com el Japó o els Estats Units. "És un desastre molt gran per a tot el sector", subratlla el seu responsable, i alerta que "és un problema més gran del que pareix".

Amb "magatzems plens de pólvora i treballadors sense cobrar", Ricardo Caballer pare lamenta que no podran subsistir si no es reprenen els dispars perquè tenen "tot el capital invertit en les Falles". En xifres, calcula un mínim de 6.000 euros destinats a pirotècnia per cadascuna de les 400 falles.

Aquest històric pirotècnic lamenta així que "s'ha paralitzat totquan venien els dies de més alegria, moviment, vendes, petards...". "És una festa que es crema i ha de començar de nou; és la vida de la pirotècnia valenciana, la pilota d'oxigen de tot l'any són les Falles".

"AGUANTAREM I, SI NO, EL TANCAMENT"

El seu fill titla de "desastre" les conseqüències per al conjunt del sector, amb "pèrdues del cent per cent", i qüestiona si caldria tancar també els supermercats per la mateixa regla de tres: "No sé fins a on anem a arribar. Aguantarem el que aguantarem i, si no, el tancament", davant el risc de passar de 350.000 euros de facturació a zero.

Reyes Martí també lamenta els "maldecaps" als quals s'enfronten per no poder pagar a treballadors i proveïdors. "Volem eixir al carrer a disparar perquè és el que ens agrada, però el primer és la seguretat abans de res", recalca, i recorda que aquest dimarts ja es notava un "ambient trist" en l'epicentre de la pólvora.

Aquesta pirotècnica, responsable cada any de la mascletà del 8 de Març dedicada a les dones, recorda que "les Falles són tot: les falleres majors, les parades de xurros i bunyols, la indumentària valenciana, la perruqueria...". "Esperem que açò passe ràpid", rebla.