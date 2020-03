Las clases no se suspenden en Extremadura porque "no hay contagios locales", según Vara

De este modo, ha señalado que "hasta ahora" en los 10 casos de contagio que han aparecido en Extremadura se conoce el "origen", con lo cual según ha destacado "no está habiendo contagios locales" y no se cumple por tanto en la comunidad el "buen criterio" marcado por el Consejo Interterritorial de Salud de suspender las clases "en aquellos sitios donde se confirma que hay un descontrol como consecuencia de que hay contagios locales".

"Hasta ahora los 10 casos que han aparecido conocemos el origen, con lo cual no está habiendo contagios locales... No quiere decir que estemos plenamente seguros de que el virus no está presente pero desde luego no está habiendo contagios locales", ha espetado Vara, quien ha tachado de "buen criterio" el marcado por el Consejo Interterritorial de "suspender las clases en aquellos sitios donde se confirma que hay un descontrol como consecuencia de que hay contagios locales".

Al mismo tiempo, en una rueda de prensa este miércoles en Mérida, Fernández Vara ha anunciado que "no se van a suspender las oposiciones" en Extremadura, pero se dividirá el número de aulas "de manera clara" para que "la concentración por aulas sea inferior y respete unas distancias adecuadas".

También ha indicado el presidente extremeño que hay que mostrar "especial atención y cuidado" a los mayores, un sector donde la Junta adoptará medidas que serán explicadas durante esta mañana por el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad, José María Vergeles.

"Tenemos que poner un plus de atención y cuidado a las personas mayores porque está ocurriendo que con complicaciones, con patologías previas crece la letalidad", se ha limitado a avanzar Fernández Vara.

CRITERIO "ENORMEMENTE RESTRICTIVO"

Asimismo, y tras apuntar que en los próximos 15 días la Junta va a aplicar un criterio "enormemente restrictivo de cualquier cuestión que signifique concentración de ciudadanos" en Extremadura, ha reconocido que él tiene "mucha confianza" en el sistema sanitario ante un "problema por encima de todo y en estos momentos de salud pública" como el del coronavirus que, además, tiene "consecuencias económicas y sociales" que serán menores "cuanto antes" se resuelva el "problema de salud pública".

De este modo, ha defendido que hay a su juicio que "centrar todo el esfuerzo en asegurar la respuesta sanitaria", y ha añadido que "ahora" es cuando se podrá "comprobar la capacidad de reacción que tiene" el sistema sanitario español, "a sabiendas de que hay situaciones en algunos lugares como está ocurriendo en la Comunidad de Madrid de especial dificultad por el número de casos" de coronavirus.

"Pero yo confío plenamente en la capacidad que el sistema tiene para dar la respuesta debida", ha insistido Vara, quien ha reiterado que el del coronavirus es "por encima de todo un problema de salud pública" y que, por ello, "la autoridad en esta materia del Consejo de Gobierno" la tiene el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad, José María Vergeles, que será de quien según ha dicho "dependan las decisiones que a lo largo de los próximos días se vayan tomando y ejecutando".

En este sentido, ha defendido que hay que analizar las "cosas en su conjunto desde la racionalidad, desde el sentido común" como algo "absolutamente imprescindible en estos momentos", pero "también desde la contundencia".