Coronavirus.- Oltra afirma que "quan hi haja condicions" se celebraran les Falles però ara "especular no és raonable"

No obstant açò, la també portaveu del Consell ha rebutjat avançar quan podrien celebrar-se les Falles: "En aquest moment, hem d'estar atents al que és l'evolució de l'expansió del virus i, per tant, qualsevol cosa que siga avançar o especular no seria raonable".

Així s'ha pronunciat Oltra en atenció als mitjans després d'inaugurar la jornada 'Mar Obert', organitzada pel departament que dirigeix, la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, aquest dimecres a València.

La vicepresidenta del Govern valencià ha indicat que la decisió sobre l'ajornament de Falles i Magdalena s'ha produït "seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries i el Ministeri de Sanitat". "Davant la situació que vivim en aquest moment, perquè açò avança cada hora, suspendre momentàniament tant les Falles com la Magdalena per a preservar la salut pública de les persones que vivim en aquesta comunitat i que hem seguit eixes recomanacions de Salut Pública per a poder frenar l'avanç del Covid-19, que en açò moment està afectant sobretot en alguns territoris especialment afectats d'Espanya d'una manera molt ràpida", ha manifestat.

La portaveu del Consell ha volgut també enviar "un missatge als fallers i falleres": "Jo sóc fallera des de fa 25 anys. Sabem l'esforç, l'afecte, la dedicació i el compromís que durant tot un any s'engega per a celebrar una festa tan emblemàtica com les Falles, i en aquest moment s'ha pres aquesta decisió, però si algú sap el que és alçar-se després de les calamitats són els fallers i falleres".

Per açò, s'ha mostrat "segura que quan açò passe i quan hi haja condicions, com sempre tornarem a fer les festes més grans del món".

Preguntada per si es planteja ja alguna data alternativa per a la celebració d'aquestes festes, Oltra ha insistit que "en aquest moment hem d'estar atents al que és l'evolució de l'expansió del virus" i ha subratllat que, per aquesta raó, "qualsevol cosa que siga avançar o especular no seria raonable". "Depenem de com evoluciona la situació, i ja no cada dia, cada hora, estarem atents al que diguen les autoritats sanitàries", ha destacat.

IMPACTE "ECONÒMIC I HUMÀ"

Preguntada per ajudes que les autoritats puguen engegar per als afectats per l'ajornament d'aquestes festes, Oltra ha apuntat que "és una cosa que en aquests dies hem de treballar", però ha assenyalat que "òbviament l'impacte econòmic i humà d'aquesta situació ha de tindre una resposta per part dels poders públics, i tant el Govern d'Espanya com la la Generalitat i els diferents ajuntaments ara hem d'engegar tot un seguit de mesures per a minimitzar l'impacte que aquesta situació està generant i generarà".

La consellera ha destacat que aquesta decisió del Govern valencià té "un impacte òbviament per a la nostra comunitat molt gran, tant per la Magdalena com especialment també per les Falles, que se celebren en molts municipis i que en la ciutat de València són patrimoni de la humanitat i en aquest moment és un impacte econòmic i emocional de primer ordre".

Quant a la possibilitat de suspendre les classes en els centres educatius de la Comunitat Valenciana, la vicepresidenta ha reiterat que el Consell analitza la situació "dia a dia", per la qual cosa ha rebutjat "avançar esdeveniments" i ha posat en relleu que "en funció de cada moment es prendran les decisions que des de les autoritats sanitàries i des de Salut pública ens recomanen per a preservar la salut i la seguretat de les persones".