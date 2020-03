Entra en vigor el decret d'ajornament de les Falles i la Magdalena davant els criteris tècnics i d'interés general

Així ho estableix el decret, que entra en vigor aquest dimecres, data de la seua publicació, pel qual se suspèn i ajorna la celebració de les Falles en tota la Comunitat Valenciana, festes que solament havien sigut paralitzades anteriorment per conflictes bèl·lics i una taxa en el segle XIX, i la Magdalena de Castelló.

En el decret s'assenyala que des de l'aparició dels primers casos de persones infectades a la Comunitat Valenciana, la Generalitat "ha estat pendent de l'evolució de la situació, amb absoluta confiança en la qualitat del sistema sanitari i en la preparació i capacitat dels seus professionals".

Així mateix, es recorda que el passat 9 de març es va crear i va constituir la Mesa Interdepartamental per a la Prevenció i Actuació davant el Coronavirus, Covid-19, encarregada de l'anàlisi de la informació, així com de la coordinació i el seguiment de les actuacions que corresponen a la Generalitat, en el marc del Sistema Nacional d'Alerta Precoç i Resposta Ràpida (SICAS).

"La festivitat de les Falles de la ciutat de València i, en concret, la setmana prèvia fins a la seua culminació el dia 19 de març, suposa l'arribada massiva de turistes, en concret quasi un milió de persones amb dades del 2019, al que cal sumar els visitants que es desplacen a altres localitats de la Comunitat en les quals també se celebren les Falles", afig el decret, que subratlla que el dia 14 està previst l'inici de les festes de la Magdalena de Castelló, que des del 2010 gaudeixen del distintiu de Festes d'Interés Turístic Internacional.

En aquesta línia, continua argumentant que, per part del Ministeri de Sanitat, "s'ha recomanat evitar qualsevol esdeveniment multitudinari en tot el territori espanyol" ja que, en aquests esdeveniments, tal com assenyala el Govern central, "existeix un major risc d'exposició i transmissió del virus a causa de l'aglomeració i contacte estret entre persones procedents de diferents punts geogràfics".

CONCENTRACIÓ DE PERSONES

El Ministeri apunta que les Falles de la Comunitat Valenciana i les festes de la Magdalena "s'estima que concentren un gran nombre de persones d'altres comunitats autònomes i d'altres països, entre els quals es troben alguns amb transmissió comunitària sostinguda".

Per açò, atenent l'establit en l'article 1 i 2 de la Llei Orgànica 3/1986, de 14 d'abril, de Mesures Especials en Matèria de Salut Pública, les diferents Administracions Públiques, "dins de l'àmbit de les seues competències, a fi de protegir la salut pública i previndre la seua pèrdua o deteriorament, poden adoptar les mesures previstes en la citada Llei quan així ho exigisquen raons sanitàries d'urgència o necessitat".

Així mateix, i de conformitat amb l'article 26 de la Llei 14/1986,de 25 d'abril, General de Sanitat, "en cas que existisca o se sospite raonablement l'existència d'un risc imminent i extraordinari per a la salut, s'adoptaran les mesures preventives que s'estimen pertinents, tals com la suspensió de l'exercici d'activitats i quantes altres es consideren sanitàriament justificades".

En el decret s'arreplega que, sense perjuí d'aquestes mesures, la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de Salut de la Comunitat Valenciana, disposa en el seu article 5.4 que la Generalitat té competències per a l'adopció de mesures d'intervenció sobre aquelles activitats que puguen afectar la salut pública.

En concret, afig que l'article 86.2.b) de la norma preveu la suspensió de l'exercici d'activitats. Per açò, decideix la suspensió de les festes i el seu ajornament "amb absolut respecte als principis de necessitat i proporcionalitat que arreplega l'article 83.4 de la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de Salut de la Comunitat Valenciana per a les accions d'intervenció en matèria de salut pública i atenent tant criteris tècnics com la urgent necessitat d'adoptar aquestes accions per a la protecció de l'interés general, mitjançant la contenció i el retard de l'epidèmia de Covid-19.