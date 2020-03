Coronavirus.- Les Corts Valencianes suspenen el ple per l'absència dels diputats de Vox

20M EP

El president de Les Corts Valencianes, Enric Morera, ha anunciat l'ajornament del ple ordinari que tenia previst celebrar-se aquest dimecres i dijous per l'absència dels diputats de Vox, la qual cosa "restaria pluralitat", i no per una qüestió de risc sanitari.