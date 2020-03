La Comunitat Valenciana lideró las demandas de disolución matrimonial en 2019 con 26,7 por cada 10.000 habitantes

Le siguen las Islas Baleares, con 26,5; Canarias, 25,7; Andalucía, 24,3; Cataluña, 24; Asturias, 23,7 y Murcia, 23,6. Todos estos territorios superan la media nacional, que es de 23,3 demandas de disolución por cada 10.000 habitantes, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia en el Comunitat Valenciano. El dato se obtiene al poner en relación el número de demandas de disolución matrimonial del total del año con la población a 1 de enero.

Las demandas de disolución matrimonial -separación o de divorcio, tanto de mutuo acuerdo como no consensuadas- presentadas en los juzgados valencianos durante 2019 fueron 13.359, lo que significa un descenso del 3,3 por ciento respecto a las 13.814 presentadas el año anterior.

Durante 2019, disminuyeron todas las formas de disolución matrimonial excepto las separaciones consensuadas, que aumentaron ligeramente. Las 7.710 demandas de divorcio consensuado fueron un 0,8% menos que las de 2018; las 5.025 demandas de divorcio contencioso, un 6,7% menos; las 427 de separación consensuada, un 0,5% más y las 197 de separación contenciosa, un 15% menos respecto de las que se registraron en el año 2018. En cuanto a las demandas de nulidad, se presentaron 13 en territorio valenciano, por las 18 de 2018.

En 2019, se presentaron 1.463 demandas de modificación de medidas matrimoniales consensuadas, frente a las 1.324 del año anterior, lo que supone un 10,5% más, mientras que las no consensuadas alcanzaron la cantidad total de 4.295, un 3,3% más. Las demandas relacionadas con medidas de guardia custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas ascendieron a 1.959, lo que supone un 2% más que en 2018; las no consensuadas fueron 2.952, un 1,2% menos que el año anterior.

Las demandas de disolución matrimonial, separaciones o divorcios tanto consensuadas como contenciosas, presentadas en los juzgados de la provincia de Valencia durante el año 2019 fueron 7.252. En la provincia de Alicante se registraron 4.691 y en la de Castellón, 1.416.

De las demandas presentadas en la provincia de Valencia, 4.170 fueron divorcios de mutuo acuerdo y 2.707 no consensuados. Por otra parte, 263 correspondieron a separaciones consensuadas y las restantes 112 fueron contenciosas. En Valencia se presentaron 10 demandas de nulidad matrimonial durante le periodo analizado.

En territorio alicantino se presentaron, a lo largo del año 2019, 2.672 divorcios consensuados, 1.826 divorcios contenciosos, 129 separaciones consensuadas y 64 separaciones no consensuadas. Las nulidades matrimoniales fueron dos.

Por último, en los juzgados de la provincia de Castellón se registraron 868 divorcios consensuados, 492 no consensuados, 35 separaciones consensuadas y 21 separaciones contenciosas. En todo el año 2019 se presentó una demanda de nulidad matrimonial.