Rosa María Mateo seguirá "por responsabilidad" en RTVE hasta que el concurso público se solucione

La administradora única provisional de RTVE, Rosa María Mateo, ha indicado este martes que continuará al frente de la radiotelevisión pública "por responsabilidad" hasta que se solucione el concurso público para elegir al futuro Consejo de Administración y a su presidente.

Mateo ha explicado que el Gobierno le ha pedido permanecer en el puesto hasta que se culmine el proceso de reelección de la cúpula de RTVE y que ella ha aceptado continuar "por responsabilidad".

"Hasta que esto se solucione, por responsabilidad, yo no cojo el bolso y me voy a mi casa (...), porque me parece un abandono del puesto de trabajo intolerable, inaudito", ha aseverado.

La periodista ha hecho estas declaraciones en su comparecencia ante la Comisión Mixta de Control Parlamentario de RTVE en el Senado, la primera tras más de un año debido a la disolución de las Cortes y a las dos convocatorias de elecciones.

"Como soy una persona de riesgo me puedo morir por el coronavirus"

En febrero de 2019, Mateo aseguró en el Congreso de los Diputados que dejaría el cargo cuando hubiera un nuevo Gobierno: "En el momento en que se celebren unas elecciones y haya un nuevo Gobierno, yo presentaré mi dimisión inmediata (...) En cualquier caso, espero estar un tiempo muy determinado en este cargo. No me voy a atar a la silla en ningún momento", dijo entonces.

Sin embargo, este martes se ha desdicho y ha afirmado que estará en el puesto hasta que el Parlamento decida "quién va a gobernar" RTVE en el futuro, siempre y cuando no le pase nada: "Como soy una persona de riesgo me puedo morir por el coronavirus", ha bromeado.

La administradora única provisional, responsable de la radiotelevisión pública desde julio de 2018, ha asegurado estar "encantada" con el trabajo que hace: "No estoy deseando salir por pies", ha aclarado.

"Ustedes son los que tienen que resolver el problema, el problema es suyo, no mío, no me lo echen en cara", ha espetado a diputados y senadores sobre la no resolución del concurso público.

"Deben decidir el procedimiento del concurso público; una vez más les pido encarecidamente que no lo demoren, por favor. RTVE es una gran empresa de gran importancia para la convivencia democrática", ha añadido Mateo.

Además, ha incidido en que uno de los problemas "más serios" de la televisión es su modelo de financiación, que tiene "carencias" tras la suspensión de la publicidad, una decisión que ella no comparte que se tomara.

Aunque ha asegurado haber hecho un "enorme esfuerzo" por contener el gasto, el déficit de RTVE en 2019 ha sido de 29 millones de euros tras un aumento del gasto del 7 % por la subida de la masa salarial, el crecimiento vegetativo de la plantilla y los efectos de la no devolución del IVA.

Petición al Ministerio de Hacienda

Ha pedido al Ministerio de Hacienda que en los Presupuestos Generales del Estado incluya una dotación que le permita cubrir el gasto del ejercicio actual y hacer frente a la competencia de otras cadenas y de los operadores de internet.

En cuanto a las audiencias, ha reconocido que le preocupa la "cantidad de ciudadanos que ven y oyen RTVE", si bien se ha mostrado muy satisfecha por la valoración que los españoles hacen de la "objetividad" de la corporación: "El prestigio se pierde muy rápido y se recupera muy lentamente, pero la apuesta por el rigor y la calidad es clara y prioritaria".

"No somos líderes de audiencia, es algo irrefutable, pero hemos recuperado credibilidad y pluralidad"

"No somos líderes de audiencia, es algo irrefutable, pero hemos recuperado credibilidad y pluralidad", ha contestado la administradora a las críticas desde el PP y Ciudadanos por la, a su juicio, pérdida de audiencia.

Desde Cs, Guillermo Díaz, ha indicado que Mateo "no es buena para RTVE", y Macarena Montesinos (PP) ha asegurado que su gestión es "un descontrol absoluto" y ha vuelto a pedirle que dimita por su "enfermiza exaltación del Gobierno y sus socios y el maltrato a la oposición".

Por otro lado, Mateo ha defendido, a preguntas de Esquerra, la contratación de Enric Hernández como director de Información y actualidad de RTVE porque se trata de "un magnífico profesional" al que quería fichar hace tiempo.

En cuanto a la entrevista al presidente de la Generalitat, Quim Torra, en La 1, la periodista ha dicho a Ciudadanos que entonces no había sentencia firme en contra del mismo: "Por mucho que nos gusten o no las cosas que dice, en ese momento tenía interés".

"No soy de censurar a nadie", ha presumido Mateo, quien ha resaltado que al líder del PP, Pablo Casado, se le ha solicitado sin éxito una entrevista varias veces.