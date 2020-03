La Rioja, entre los territorios donde más rupturas matrimoniales se registraron a finales de 2019

En 2018 entraron 372 y, en 2019, un total de 368, según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.

Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del año pasado se tramitaron 9separaciones frente a la 11 del año anterior. En cuanto a los divorcios, los consensuados han subido un 6,6 por ciento y, los no consensuados bajaron respecto al tercer trimestre del año anterior un 5,5 por ciento.

Los procesos para la Guarda y Custodia de hijos no matrimoniales no consensuadas han experimentado una bajada del 50,9 por ciento. Han pasado de 55 en 2018 a 27 en 2019. Las causas para la Guardia y Custodia de hijos no matrimoniales consensuadas no hubo variación y se tramitó el mismo número en ambos trimestres, en total, 29.

En cuanto a los procedimientos los relativos a la Modificación de Medidas no consensuadas subieron un 44 por ciento. Y las demandas para la Modificaciones de Medidas consensuadas han experimentado un descenso con respecto a 2018 del 5,6 por ciento. En total, por Modificación de Medidas consensuadas y no consensuadas, ingresaron 91 demandas en 2019 frene a las 68 de 2018.