Coronavirus.- Hosbec demana mesures "en breu" per a mitigar "el dur colp" de l'ajornament de les Falles

En eixe sentit, des de l'Associació han assenyalat que són "conscients" que la decisió "s'ha pres responent l'interés general" i al de mantindre "una resposta contundent" front al Coronavirus.

No obstant açò, ha mostrat la seua "sorpresa" pel "canvi de criteri en poques hores i el fet d'anunciar-se un ajornament i no una cancel·lació definitiva" perquè "provoca encara més incertesa".

Així, ha apuntat que cal resoldre què fer amb "les polítiques de cancel·lació, la resposta a clients i a asseguradores de viatges, els acords amb operadors o els contractes amb proveïdors i treballadors". Per açò, han reclamat a les autoritats que si les Falles se'n van a celebrar en una altra data, ho anuncien "al més prompte possible".

Sobre aquest tema, ha recalcat que el sector entén "la complexitat de la presa d'aquesta decisió i de la necessitat d'anteposar la seguretat de les persones a la continuïtat de les festes". No obstant açò, fa una crida a assumir que, vinculada a aquesta decisió, ha d'existir "una bateria de propostes capaces de mitigar els danys col·laterals que per a milers de persones i empreses de la ciutat tindrà aquesta dura proposta de traslladar les falles sense data definitiva".

Hosbec ha assenyalat que aquesta situació evidencia "per desgràcia la fragilitat d'un sector molt condicionat i feble" davant de situacions adverses sociopolítiques, sanitàries o climatològiques".

No obstant açò, han criticat que "en general només s'acorden" del sector les administracions "en anys de bonança i per al qual no sempre existeixen iniciatives públiques en moments durs com els quals sens dubte va a patir el sector empresarial de la ciutat vinculat directament o indirectament al turisme".

Per tot açò, demanen en aquests "moments difícils responsabilitat i decisió per a prendre, en el més breu termini possible, aquests plans de mesures destinades a pal·liar l'important impacte negatiu que provocarà aquesta decisió no només en la indústria hotelera i turística sinó també en la pròpia ciutat i en el col·lectiu faller".