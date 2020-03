Coronavirus.- Puig demana un ple en Les Corts per a informar sobre la situació del virus a la Comunitat Valenciana

A més, també vol donar compte de les accions empreses per a "garantir l'atenció integral de les persones que ho pateixen" i "frenar els impactes desfavorables que de la crisi global del Covid-19 poden derivar-se per a l'economia valenciana".

Aquest dimecres estava previst l'inici a les 10.30 hores del ple ordinari de Les Corts al qual els 10 diputats de VOX ja van anunciar que no acudirien després d'haver estat en contacte amb el secretari general del partit, Javier Ortega Smith, que ha donat positiu per Covid-19.

No obstant açò, a les 9.30 hores ha arrancat la reunió de la Mesa per a decidir si segueix avance el ple i a les 10.20 hores es reunirà la Junta de Síndics, després de la qual el president, Enric Morera, compareixerà davant els mitjans per a informar de les decisions adoptades.