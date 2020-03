Coronavirus.- Puig xifra en 700 milions l'impacte econòmic per a la Comunitat i demana mesures pal·liatives a Europa

El cap del Consell espera que s'actue en "màxima coordinació" i amb "un impuls europeu que permeta alleugerir els plantejaments d'estabilitat" i amb diners del Banc Europeu d'Inversions (BEI) "per a fer front a la desacceleració i la recessió".

Puig s'ha pronunciat en aquests termes en sengles entrevistes en la Cadena SER i Onda Cero, recollides per Europa Press. Encara que no hi ha una estimació econòmica definitiva, Puig ha subratllat que no és solament la situació generada per l'ajornament de les festes sinó que també es produeix la "derivada del turisme", que és "molt nociva", per exemple, amb la suspensió dels viatges de l'Imserso.

El president ha ressaltat que açò fa que es posen "en perill milers de llocs de treball" i ha fet notar que l'emissor "més important" de turistes per a la ciutat de València és l'italià, i s'han suspès els vols amb eixe país, per la qual cosa "el conjunt afecta el turisme de forma clara i un altre tipus d'indústries" que tenen dificultats en la seua internacionalització i capacitat de producció.

Així, ha assenyalat que estan treballant en "mesures pal·liatives" però considera que ha d'haver-hi una "acció europea molt més potent perquè si no, aquesta crisi va a ser molt, molt greu". "Hem d'actuar en màxima coordinació i amb un impuls europeu que permeta alleugerir els plantejaments d'estabilitat i amb els diners del BEI per a fer front a la desacceleració i la recessió", ha argumentat.

"FINS A L'ÚLTIM MOMENT"

Puig ha admès que la decisió adoptada a última hora del dimarts sobre ajornar les festes ha sigut "molt difícil" perquè fins a "l'últim moment" pensaven que es podia "conciliar" les celebracions i la "prevenció de la salut pública" però, després de comprovar la situació de progressió del coronavirus a Espanya i fonamentalment a Madrid, d'on procedeix la majoria de visitants de les Falles, uns 250.000, es va optar per aquesta mesura pensant en l'interés general.

"Vam atendre el que era la voluntat dels experts i el Ministeri de Sanitat", ha justificat el president, qui ha incidit que "el mes important i fonamental és la salut de les persones", encara que a la Comunitat Valenciana ha indicat que, a data de hui, la situació de l'epidèmia de coronavirus està "prou sota control", amb 18 hospitalitzats.

Segons ha dit, "pareixia, pareix i està sota control no hi ha estrés afegit, però les Falles i la Magdalena tenen nombrosa presència de persones" i de visitants de Madrid, per la qual cosa es va optar per "prendre la decisió més raonable", sempre amb l'informe d'experts del Ministeri que van acceptar.

Puig ha assenyalat que el fet que es puguen celebrar les festes en un futur dependrà dels propis fallers i els ajuntaments, en un escenari que ha qualificat de "dolorós perquè hi ha moltes persones que han estat treballant tot l'any i tenen molta il·lusió per aquestes festes".

"Té a veure amb el sentiment", ha detallat, per a indicar que en el cas de València serà l'Ajuntament qui arbitre les mesures sobre el desmuntatge dels monuments. En tot cas, ha rebutjat especular sobre una nova data de celebració fins a veure l'evolució de la crisi. "Seria bo que es poguera celebrar en una altra data però no volem interferir; volem ajudar i, si es planteja un ajornament, anem a col·laborar en la mesura de les nostres possibilitats", ha manifestat.

Així mateix, ha confirmat que es mantenen les vacances escolars per la Falles, "entre altres coses, perquè cada família, professors, etc, tenen plantejat el seu calendari i no es pot alterar". Al seu juí, aquesta és "una batalla que anem a guanyar però tots junts i cadascú assumint la seua responsabilitat; estem en un moment molt complicat, però hem de fer-ho tots junts i el més important és la responsabilitat personal de cadascú".

Puig ha lloat l'"esforç titànic" dels professionals de la sanitat pública a la Comunitat Valenciana, on en aquests moments "la situació està sota control". "Els més de 60.000 professionals estan fent un treball extraordinari", ha asseverat.