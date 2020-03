Artistes Fallers: "La majoria de Falles d'Especial i de l'Ajuntament possiblement no es puguen desmuntar"

El mestre major del Gremi d'Artistes Fallers, José Ramón Espuig, ha expressat aquest dimecres el seu pesar per la situació generada arran de l'ajornament de les Falles pel coronavirus i ha advertit que la majoria de monuments de la Secció Especial i la falla de la Plaça de l'Ajuntament "possiblement no es puguen desmuntar". "En uns casos parlem de diners, en uns altres no té solució ni amb diners", lamenta i xifra en uns huit milions d'euros les pèrdues econòmiques per a comissions i artistes fallers.

Així ho ha indicat Espuig en declaracions a À Punt Ràdio, recollides per Europa Press, en les quals ha assegurat que els artistes estan "molt mal" perquè molts d'ells, ell inclòs, ja tenen falles al carrer i "si aquesta decisió s'haguera adoptat abans, hauria afectat bastant menys, encara que les conseqüències seran bestials per a tot el gremi".

El sector espera mantindre una trobada amb l'alcalde, Joan Ribó, i l'edil de Cultura Festiva, Carlos Galiana. "Estem molt molt afectats", ha insistit, per a confiar que el consistori "es faça càrrec de les Falles que no ha eixit al carrer per a poder guardar-les". Així, encara que sosté que hi haurà un elevat cost pel trasllat d'unes naus a unes altres, els artistes "no podem deixar de treballar i si tenim les naus ocupades no podem continuar treballant".

En tot cas, ha avisat que la majoria de falles d'Especial i la de l'Ajuntament "possiblement no es puguen desmuntar". En el cas de la de la Plaça de l'Ajuntament "és impossible desmuntar-la perquè tenia moviment i s'ha ancorat al ferro, s'han fet soldadures. "És més fàcil cremar-la i fer una nova que desmuntar-la", adverteix.

El Gremi tampoc aposta per una altra data i assenyala que no es pot fixar perquè "no sabem ni com ni quan". Per això, opten perquè "la falla es planta perquè una altra solució no veiem" i tampoc s'inclinen per compartir la data de celebració amb les Fogueres de Sant Joan perquè hi ha artistes que també fan eixos monuments "i no podrien construir-les si estan en el taller". Per això, ha posat l'accent que estan "destrossats", que porten "tota la nit sense dormir" i esperant "a veure per on ix el tema”.