Susana Molina, de 'La isla de las tentaciones', desvela el motivo por el que ha desaparecido de la televisión

Susana Molina, que entró con su pareja, Gonzalo, en La isla de las tentaciones, fue una de las concursantes más relevantes del formato de Mediaset.

Sin embargo, y en contra de lo que se pensaba dada su popularidad, la joven apenas se ha paseado por los platós de televisión tras salir del reality como sí lo han hecho el resto de sus compañeros -Fani incluso es participante de otro, Supervivientes-.

Molina se ha centrado en su faceta como influencer, una decisión que ha sorprendido a muchos. Por eso, ella misma ha querido explicar en primera persona por qué se ha alejado de la televisión.

"Me siento más cómoda haciendo cosas de redes que de tele"

"Me siento más cómoda haciendo cosas de redes que de tele. A mí me gustan muchísimo los realities, pero luego en la parte de platós y tal no me siento cómoda, por eso no suelo ir a esas cosas", explicó Susana en su canal de Mtmad.

Unas razones que recuerdan a las que ya dio hace unos años, cuando ganó Gran Hermano y, casi acto seguido, desapareció de la televisión para poner rumbo a Sevilla junto a Gonzalo, su ya expareja.