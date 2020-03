La suspensió de viatges de l’Imserso cau "com un pitxer d'aigua freda" en el sector turístic valencià

La suspensió dels viatges del programa de Turisme Social de l’Imserso durant un mes davant l'expansió del coronavirus ha caigut "com un pitxer d'aigua freda" en la indústria turística de la Comunitat Valenciana, segons ha reconegut la patronal hotelera Hosbec.

En un comunicat, el sector ha reclamat al Govern "detalls concrets i mesures pal·liatives i compensatòries per a les empreses que hagen de tancar o limitar la seua activitat".

"A pesar que des d’Hosbec no compartim la decisió presa pel Ministeri, entenem que han d'existir suficients motius de caràcter sanitari que justifique aquesta decisió", han indicat les mateixes fonts, que no veuen amb bons ulls "el tot o res".

El president de l’entitat, Toni Mayor, ha recordat que els hotels espanyols no han patit cap incidència d'importància en tot aquest període, especialment tenint en compte el volum de turistes espanyols i internacionals que s'allotgen en la planta hotelera que està oberta.

"Els nostres establiments són segurs, més si cap que un domicili particular, perquè s'han extremat les mesures d'higiene i protocols de neteja per a evitar precisament qualsevol tipus d'incidència", ha remarcat.

Per a la patronal hauria sigut molt desitjable que en el mateix moment en què s'ha fet pública aquesta mesura s'haguera informat a tots els actors del programa dels detalls: a partir de quina data comença la restricció, què ocorre amb els viatgers que estan ara mateix gaudint de les seues vacances, i sobretot, quines mesures de caràcter extraordinari es posaran en marxa per a pal·liar els efectes sobre el sector.

Les mesures que reclama el sector passen per mesures de caràcter laboral, centrades en suport als expedients de regulació temporal d'ocupació que hagen de posar-se en marxa, mesures de caràcter econòmic per a garantir la viabilitat financera dels operadors adjudicataris o la posada en marca de línies ICO específiques per a proporcionar tresoreria si fóra necessària, així com mesures de caràcter fiscal amb ajornaments de pagaments d'impostos, bonificacions fiscals i supressió dels impostos que graven específicament l'activitat hotelera.

La paralització de l'activitat turística en poblacions turístiques (com són Benidorm, Peníscola o Gandia en la Comunitat Valenciana) "té unes repercussions extraordinàries sobre tota la població i també en la imatge internacional d'Espanya", han agregat les mateixes fonts.

"El retrovisor internacional és molt important quan es prenen mesures d'aquest tipus", ha indicat Toni Mayor en referència al mal col·lateral que es pot produir en els mercats internacionals: "Estem segurs que aquest factor tampoc ha sigut tingut en compte en aquesta decisió del Ministeri".

Les xifres del programa al territori valencià

El programa de vacances de Majors va posar en comercialització 180.000 paquets per a la temporada 2019-2020 per a la Comunitat Valenciana. En aquests moments Hosbec estima que queda aproximadament un 65% per executar ja que precisament en aquests dies comença la "temporada alta" de l'Imserso.

"El que queda en l'aire suposa per a la Comunitat Valenciana la suspensió d'uns 120.000 paquets, amb 1 milió d'estades i una facturació entre 25 i 27 milions d'euros. D'aquestes dades, el 80% de l'execució correspon a Benidorm, el 10% a Castelló i el 10% restant a Gandia i altres poblacions de la Costa Blanca", han indicat les mateixes fonts.