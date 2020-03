Polideportivos, Parque Europa, centros culturales... todo lo que cierra en la Comunidad de Madrid por el coronavirus

Las medidas de prevención ante el coronavirus, como la suspensión de la actividad docente durante 15 días a partir de este miércoles, ha llevado aparejado el cierre de centros municipales y la cancelación de actividades en los diferentes consistorios de la región.

Por tanto, instalaciones deportivas, bibliotecas y otras dependencias municipales que impliquen alta concentración de personas estarán restringidas al público como medida de prevención. Las actividades culturales y deportivas se ven igualmente suspendidas.

La Comunidad de Madrid ha decretado la suspensión de las clases desde el miércoles en las guarderías, colegios, institutos y universidades, públicas y privadas, durante los próximos quince días debido al coronavirus. La medida afecta aproximadamente a 1,5 millones de estudiantes de la región.

También en los próximos días podrán ser suspendidas o retrasadas las cirugías quirúrgicas programadas, las consultas externas no preferentes, las pruebas diagnósticas no preferentes y los ingresos programados.

A ello se suma el cierre de centros de mayores durante un mes, la limitación de visitas a residencias y la suspensión de la actividad formativa en centros sanitarios.

A su vez, el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley de medidas urgentes en el ámbito económico para ampliar la protección a personas que, encontrándose en situación de vulnerabilidad, no pueden hacer frente a los pagos inmediatos de la hipoteca y se encuentran en "riesgos de desahucio hipotecario".

Cascada de cancelaciones

En esta línea, la localidad de Las Rozas cierra al público todos los edificios municipales desde este miércoles, a excepción de los administrativos y de emergencias. Los servicios de emergencias, limpieza y seguridad seguirán funcionando con total normalidad.

Los centros municipales de El Abajón, El Cantizal, el Centro de Juventud y la Concejalía de Educación y Cultura, restringirán su actividad a la atención administrativa al público.

Además, el Parque Europa, museos e instalaciones municipales de Torrejón de Ardoz cerrarán sus puertas como medidas adicionales de prevención a las ordenadas por las autoridades sanitarias se informa ante el avance de los casos positivos por coronavirus.

Por su parte, el Ayuntamiento de Getafe suspendió el martes la concentración prevista en la plaza del Consistorio cada vez que una mujer muere asesinada por violencia machista.

En esta línea, Alcalá de Henares ha señalado que se cerrarán este miércoles los centros deportivos municipales y se cancelarán las actividades socioculturales, así como las actividades que se desarrollan en centros municipales como talleres, cursos y similares.

También el Ayuntamiento de Móstoles suspenderá temporalmente todas las actividades previstas para la próxima quincena en sus centros municipales, medida que se ha adoptado tras la primera reunión del Comité Municipal de Seguimiento del Coronavirus.

A su vez, Alcobendas ha anunciado el cierre de todas sus instalaciones municipales, excepto del Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) que está en la planta baja del Consistorio, desde este miércoles y por un periodo de 15 días.

Por su parte, el Consistorio de Rivas suspenderá todas las actividades que se desarrollan en las instalaciones municipales, así como todos los actos programados. De esta forma, permanecerán cerradas las instalaciones deportivas, lo que incluye la postergación de toda competición durante quince días. Asimismo, se recomienda a todos los clubes que hacen uso de dichas instalaciones que no se reúnan en otros espacios.

Gabinetes de seguimiento

En esta misma línea, el Ayuntamiento de Tres Cantos avanzado el cierre durante 15 días de todas las instalaciones municipales a excepción de las administrativas desde este mismo martes, adelantándose a la tomada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid.

El Ayuntamiento de Fuenlabrada, por su lado, ha acordado suspender tanto la actividad en instalaciones municipales como la agenda municipal prevista para la próxima quincena.

Se trata de una medida adoptada tras la creación de un Gabinete de Seguimiento del coronavirus en la localidad, al pasar la Comunidad de Madrid a escenario de "protección reforzada" por la epidemia.

También en el sur, Pinto ha acordado tomar varias medidas preventivas para evitar el contagio del coronavirus, por lo que han acordado cerrar la piscina municipal, las bibliotecas de cara al público, cancelar todas las actividades extraescolares, culturales y deportivas previstas para los próximos 15 días y supeditada a lo que dictaminen las autoridades competentes.

En Valdemoro, la medida afecta a bibliotecas, la Casa de la Juventud, el Centro de Actividades Educativas, la Escuela Municipal de Música y Danza, la UNED, la Escuela Oficial de Idiomas, el Centro de Educación de Personas Adultas, elCentro de Empresas, los centros ocupacionales y las instalaciones deportivas municipales.

Tampoco se celebrará el homenaje a las víctimas del 11-M en el parque Tierno Galván ni las sesiones de los jueves del Club Amigos del Cine. Igualmente, el Ayuntamiento de Arroyomolinos ha decidido suspender todas las actividades deportivas, culturales y educativas de carácter municipal tras la reunión mantenida por todos los grupos municipales con representación en el pleno y representantes sindicales, ha informado el Consistorio en un comunicado.

En el caso de Arganda, El Ayuntamiento ha informado la suspensión de todas las actividades extraescolares, la actividad de la Escuela Municipal de Música y Danza, los talleres culturales y Arganda Formación, así como todas aquellas que tengan que ver con la condición lectiva.

Mientras, en Boadilla del Monte se suspenden todas las actividades municipales y se procede al cierre al público de instalaciones municipales en las que se produzca concentración de personas.

Pozuelo también ha cerrado las instalaciones públicas que conllevan aglomeraciones y actividades municipales. Además, el Ayuntamiento de Collado Villalba ha puesto en marcha un plan de actuación para frenar la expansión del coronavirus en la localidad, acordando el cierre de instalaciones municipales y la suspensión de actividades.

San Sebastián de los Reyes ha acordado ofrecer el apoyo psicológico que reciben los mayores en sus centros por teléfono, además de la comida a domicilio, tras el cierre decretado por la Comunidad de Madrid a raíz del coronavirus.