Sandra Gómez: "Es farà tot el possible perquè l'impacte d'ajornar les Falles siga el mínim"

La vicealcaldessa de València, Sandra Gómez, ha recalcat que les Falles de 2020 "no se suspenen, sinó que s'ajornen fins que siga possible celebrar-les amb seguretat", al mateix temps que ha garantit que des de les institucions es farà "tot el possible perquè l'impacte siga el mínim, oferint ajudes i solucions perquè tot el sector puga organitzar-se".

Gómez s'ha expressat en aquests termes després que el president de la Generalitat, Ximo Puig, haja anunciat aquest dimarts que les festes de les Falles de València i la Magdalena de Castelló han sigut ajornades a causa de la crisi del coronavirus. Es tracta, ha asseverat, d'una mesura adoptada per "responsabilitat i pensant en l'interés general" i d'aplicació en tota la Comunitat Valenciana.

En un missatge en xarxes socials, la vicealcaldessa de la capital valenciana subratlla que "les persones que han pres la decisió són conscients de les il·lusions que estaven en joc i de l'important impacte econòmic de la nostra festa".

"Però salvaguardar la vida de les persones més vulnerables al virus és una raó suficient i que segur compartim tots i totes", ha conclòs.

Bonig troba a faltar que Puig informara abans els grups

La presidenta del Partit Popular en la Comunitat Valenciana (PPCV), Isabel Bonig, ha assegurat que "la salut està per damunt de tot", al mateix temps que ha remarcat que li haguera agradat que el president de la Generalitat, "haguera informat els grups polítics de decisions que ens afecten a tots".

En un tuit, la líder dels 'populars' valencians ha asseverat: "La salut està per damunt de tot. Des del PPCV recolzem la decisió d'ajornar les Falles de 2020 i la Magdalena. Ens hauria agradat que el President haguera informat els grups polítics per a conéixer decisions que ens afecten a tots".

Per part seua, la portaveu del PP a l'Ajuntament de València, María José Catalá, ha coincidit a ressaltar que "la salut pública és el més important". "És fonamental protegir als nostres ciutadans, encara que hàgem de fer grans sacrificis. Pel que comprenem la decisió d'ajornar la celebració de les Falles, encara que considerem que les mesures arriben tard".

L'edil insta al Consell i a l'Ajuntament de València al fet que "es posen en marxa mesures urgents per a pal·liar els efectes d'aquesta decisió". Així mateix, mostra el seu "suport a tot el col·lectiu faller i sectors afectats" i els trasllada que estan "a la seua plena disposició".

Finalment, Catalá exigeix a l'alcalde del 'cap i casal', Joan Ribó, "més informació i més comunicació amb l'oposició, i conéixer en quins termes es produirà aquest ajornament".

Cs expressa la seua "tristesa" i defensen que "la salut és el primer"

Representants polítics de Ciutadans (Cs) en la Comunitat Valenciana han expressat la seua "tristesa" davant l'ajornament de les Falles i la Magdalena pel coronavirus, encara que han remarcat que "el primer és la seguretat i la salut".

Així s'ha expressat en Twitter el síndic de Cs en Les Corts, Toni Cantó, qui ha qualificat aquesta jornada com un "trist dia per a la nostra història i tradicions", al mateix temps que ha manat "tot el seu ànim" per al personal sanitari i els fallers i els castellonencs que preparaven les festes des de fa un any. Cantó també s'ha posat a la disposició del Consell davant aquesta situació.

En termes similars s'ha pronunciat el portaveu de Cs a l'Ajuntament de València, Fernando Giner: "Després de la compareixença del president de la Generalitat, Ximo Puig, i la decisió d'ajornar les Falles per la crisi del coronavirus, només puc dir que des de la tristesa que em produeix l'ajornament de la nostra festa més emblemàtica, la salut de tots és el primer".

Així mateix, ha llançat un missatge d'ànim als castellonencs per la cancel·lació de la Magdalena. Precisament, el portaveu de la formació a l'Ajuntament de Castelló, Alejandro Marín-Buck, també ha indicat que "ajornar la Magdalena és una decisió encertada perquè la sanitat pública és el primer i seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries no cabia una altra decisió, difícil però responsable".