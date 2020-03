El festival de Coachella, aplazado hasta octubre por el coronavirus

El festival de música Coachella (California, EE UU), uno de los más importantes del mundo, no celebrará su próxima edición en abril como precaución ante la alarma por el coronavirus, que ha obligado a aplazar el encuentro hasta el próximo mes de octubre.

"Bajo la dirección de las autoridades sanitarias locales debemos confirmar con tristeza el aplazamiento de Coachella y Stagecoach por la preocupación causada por el COVID-19", indicó este martes la organización en un comunicado publicado en sus redes sociales.

Las nuevas fechas de Coachella, que se celebra en California durante dos fines de semana, serán el 9, 10 y 11 de octubre, y el 16, 17 y 18 de ese mismo mes.

Su festival hermano, Stagecoach, se organizará ahora del 23 al 25 de octubre.

Inicialmente, Coachella iba a celebrarse como cada año en plena primavera, del 10 al 12 de abril y del 17 al 19 del mismo mes.

"Esta decisión llega en un momento de incertidumbre universal, nos tomamos muy en serio la seguridad y salud de nuestros asistentes, equipo y comunidad", indicó el escrito, en el que se anima a que todos "sigan las guías y protocolos de prevención indicados por las autoridades".

Todas las entradas compradas para abril valdrán en octubre, prometió la organización, que dispondrá desde el 13 de marzo de información para aquellos que quieran recuperar su dinero y devolver los pases.

De momento, sin cambios en el programa

Frank Ocean, Travis Scott, Rage Against the Machine, Calvin Harris, Thom Yorke y Lana del Rey eran varios de los cabezas de cartel para esta edición de Coachella, que por el momento no ha anunciado cambios en su oferta musical programada.

La confirmación llega después de conocer la semana pasada que dos de los eventos musicales más importantes de EE UU, el festival SXSW de Austin (Texas) y el Ultra Music Festival de Miami (Florida), también fueran cancelados por el coronavirus.

Además, Madonna anuló dos conciertos en París, Maluma en Grecia, las estrellas del K-pop BTS en Corea del Sur y las bandas Green Day y A-ha hicieron lo mismo con su gira por Asia, entre otros artistas musicales afectados por la crisis.