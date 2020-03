¿Reconciliación a la vista?: Sofía Suescun y Gloria Camila se dan la razón en el plató de 'Supervivientes 2020'

La rivalidad entre Sofía Suescun y Gloria Camila es uno de los temas más presentes en los platós de Mediaset, donde las colaboradoras suelen protagonizar tensas trifulcas. Sin embargo, algo sorprendente sucedió este martes en la gala de Supervivientes 2020: las tertulianas se dieron la razón.

Desde que arrancó el reality de Telecinco las televisivas han intercambiado comentados zascas en el plató. Asimismo, la tercera gala de Supervivientes 2020: Tierra de Nadie dejó anonadado a Carlos Sobera. Y es que las colaboradoras coincidieron en sus opiniones cuando hablaban del comportamiento de Fani Carbajo en Honduras.

El programa emitió un vídeo de la exconcursante de La isla de las tentaciones criticando el alegato de Rocío Flores como nominada, lo que provocó que la hija de Ortega Cano saliera en defensa de su sobrina: "A mí sí me gustó lo que dijo. Ella lo que recalca es que no está hecha de oro y son los otros quienes la endiosan", valoró, ya que Carbajo decía que siempre habla de "oro y dinero".

Que team eres con quien vais ?



Team Gloria camila ❤

Team Sofía suescun 🔄#TierraDeNadie3pic.twitter.com/SV0zANrdLa — yessyka 👑👑👑 (@yessyka26) March 10, 2020

De esta manera, los colaboradores apuntaron que la pareja de Christofer Guzmán estaba siendo "traicionera", aunque el chileno defendió en el plató que ella no era la única que tenía una mala imagen de la hija de Antonio David Flores: "Por lo que he visto tampoco lo piensa ella sola", subrayó.

Pero Gloria Camila discrepó y agradeció que Cristian Suescun sacara a relucir una imagen de Fani Carbajo que no se había visto hasta el momento en el programa: "Si él no llega a sacar el tema, Fani no le dice a Rocío lo que piensa de ella en la cara. Gracias a Cristian Rocío se encaró con Fani", opinó, recibiendo la aprobación inesperada de Sofía Suescun.

"Hemos arrancado con una Fani nada valiente. Hemos pasado muy por alto lo que ha dicho Gloria y tiene toda la razón", dijo la hermana de Cristina Suescun, que añadió: "Si no es por mi hermano, este tema no sale a la luz. Fani se ha hecho la loca y es una mentirosa".

Pero, por encima de esta opinión, el presentador destacó la actitud de Sofía Suescun tras las palabras de su compañera: "Entonces, ¿le has dado la razón a Gloria Camila? ¡Está pasando algo tremendo!", bromeó. "Pues sí, cuando la tiene se la doy y cuando no, no. Hay que ser justos y hay que darle la razón", contestó la hija de Mayte Galdeano ante una sonriente Gloria Camila.