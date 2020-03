Madrid cierra a partir del jueves los polideportivos, los centros culturales y se queda sin la Media Maratón

La ciudad de Madrid, uno de los principales focos de contagio y de preocupación decretado por el Ministerio de Salud, ha lanzado un paquete de medidas para tratar de controlar la propagación del virus que ya ha llegado a más de 700 personas en toda la región madrileña.

A partir de este jueves los ciudadanos no podrán acceder a los centros municipales de mayores, escuelas de danza y música así como infantiles, las cuales permanecerán sin personal. El Ayuntamiento también cerrará al público todas las bibliotecas públicas y espacios culturales como Teatro Circo Price, Matadero, Teatro de Títeres de El Retiro, Teatro Español o Centro Cultural Conde Duque. Además se suspenderán las actividades para niños, jóvenes y mayores de la Red de Museos Municipales. Y, en consecuencia, Madrid se quedará este año sin la Media Maratón prevista para el 29 de marzo.

Toda una serie de medidas "de contención reforzada" que han anunciado este martes el alcalde y la vicealcaldesa de Madrid tras una reunión extraodinaria que superó las dos horas. "Somos conscientes de lo que supone tomar este tipo de decisiones", asegura Begoña Villacís, pero desde el gobierno municipal "no hay otra alternativa".

El transporte público no ha sido una de las líneas primordiales a debatir. Por el momento, el servicio de autobuses de EMT seguirá funcionando con normalidad, pues según anuncia el alcalde de Madrid, "no se valoran restricciones a la movilidad".

La repercusión económica del coronavirus también preocupa en Cibeles. De este modo, el alcalde anuncia que su equipo ya trabaja en un plan real de incentivos para combatir los agravios en la actividad económica a petición de los empresarios madrileños. Según confirman fuentes municipales a 20minutos,el Ayuntamiento pedirá al Gobierno de Sánchez flexibilidad en la regla de gasto para poder hacer uso del superávit.

Tanto Almeida como Villacís transmiten un mensaje de tranquilidad y recuerdan que Madrid cuenta con el mejor mercado de abastecimiento. "Con Mercamadrid tenemos asegurado el suministro y no vamos a tener problemas", dice la vicealcaldesa para combatir las imágenes de supermercados vacíos que se han propagado en los últimos días. Otro infundio que ha encendido ayer las redes sociales es el aviso de que Madrid cerraría sus fronteras a partir del viernes. Sobre esto, el alcalde asegura no tener conocimiento sobre ello: "Ruego que certifiquen los comunicados; no es momento de hacer juegos", solicita a los ciudadanos.

Pese a la alarma social que ha despertado la nueva epidemia, el alcalde pide confianza en "nuestro excelente" sistema sanitario y recuerda que "no es el momento más grave que ha pasado la ciudad". También garantiza que "Madrid volverá a la normalidad".

Lo dice en vísperas de una fecha marcada en la historia de la ciudad. Este miércoles, 11 de marzo, los representantes del Ayuntamiento participan en el acto en recuerdo de las víctimas de los atentados del 2004 que organiza la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol. El alcalde y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, depositarán una corona de laurel ante la placa en recuerdo de las víctimas. "Será un acto de reducidas dimensiones", añaden los ediles.