Qué es y cómo se obtiene el azúcar de abedul: ¿de verdad tiene menos calorías?

Cuando mencionamos la palabra "xilitol" inmediatamente nos vienen a la mente pastas dentífricas, enjuagues bucales o chicles. Sin embargo, el término "xilitol" también hace referencia a un producto muy poco conocido como es el azúcar de abedul. ¿Qué es lo que lo diferencia de los demás endulzantes?

Lejos de lo que pueda parecer, el azúcar de abedul está presente de forma natural en varios alimentos como las frutas, las verduras o las bayas, así lo afirma el artículo The effect of xylitol on dental caries and oral flora. Al ser natural, este azúcar reduce las posibilidades de sufrir caries y contiene menos calorías.

¿Cómo se obtiene el azúcar de abedul?

El azúcar de abedul se extrae de la corteza de abedul y fue muy utilizado durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) en Finlandia, según señala la Fundación Sonría. Las razones estaban claras. El dinero escaseaba y había que ahorrar, así que este azúcar fue un endulzante muy socorrido.

Sin embargo, pasado ese periodo el azúcar de abedul cayó en el olvido. De hecho, en muchos lugares del mundo ni siquiera se conoce. Pero, dado que está presente naturalmente en muchos alimentos y que algunos estudios han empezado a investigar sobre sus efectos, el azúcar de abedul ha comenzado a recobrar el protagonismo de antaño.

Las calorías que tiene el azúcar de abedul

Antes de hablar de las calorías que tiene el azúcar de abedul, vamos a hacer un repaso por aquellas que contienen los endulzantes que todos conocemos hoy en día. Así, podremos hacer una comparativa más adecuada. Los datos están sacados del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA).

El azúcar blanco normal contiene hasta 387 calorías por 100 gramos. En el caso del azúcar moreno (que muchas veces se considera más saludable) tiene 380 calorías. Con respecto al azúcar glass el número aumenta todavía más. Por cada 100 gramos hay hasta 389 calorías.

Los edulcorantes también tienen unas calorías bastante similares. La miel contiene 304 calorías; el jarabe de arce algo menos, 260 calorías por 100 gramos; la melaza, 290 calorías; y otros sustitutos del azúcar (sacarina, advantame, sucralosa, etc.) tienen unas 347 calorías.

¿Qué sucede con el azúcar de abedul? Este endulzante tiene el porcentaje de calorías más bajo por 100 gramos, solo 240. Sin embargo, esto no es lo más destacable de este tipo de azúcar. Los beneficios que tiene lo convierten en uno de los mejores sustitutos del azúcar normal.

¿Cuáles son los beneficios del azúcar de abedul?

El principal beneficio del azúcar de abedul es que su índice glucémico está por debajo de 7, según indica Saba Gunes, director general de Abedulce para Fundación para la Diabetes. Esto lo convierte en un ingrediente apto para diabéticos, ya que la subida de azúcar en sangre será mucho menor.

También relacionado con este bajo índice glucémico está que "no favorece la acumulación de grasas", como apunta Saba Gunes. Por esta razón, es una opción ideal para planes de pérdida de peso o para aquellas personas que tienden a engordar con facilidad.

Otros aspectos destacables son que el azúcar de abedul "satisface la necesidad de dulce eliminando los antojos", como afirma Saba Gunes. Asimismo, "remineraliza los huesos, equilibra el pH del organismo y mantiene el cuerpo joven y en buena forma". Una serie de beneficios que no tienen el resto de endulzantes a los que estamos acostumbrados.

Afortunadamente, en cualquier supermercado podemos encontrar este tipo de azúcar, aunque tal vez tengamos que preguntar dónde está, ya que al no ser tan consumido no está tan visible como los demás azúcares y edulcorantes. El cambio será muy ventajoso para nuestra salud.