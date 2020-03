El monumental enfado de Ortega Cano en 'Sálvame': "Me siento una mala persona y un delincuente"

José Ortega Cano se ha mostrado muy molesto este martes en Sálvame, donde ha asegurado que está recibiendo un trato injusto por parte de Telecinco. El viudo de Rocío Jurado se siente el centro de atención tras las declaraciones de Amador Mohedano en Sábado Deluxe y las críticas del exdirector de la finca Yerbabuena, Tito Rilo, quien pone en entredicho la relación del extorero con la cantante.

El marido de Ana María Aldón, que actualmente concursa en Supervivientes, ha contestado visiblemente disgustado a un reportero del programa conducido por Jorge Javier Vázquez: "Se me está dando un trato humano últimamente en Telecinco que no merezco. Soy una persona que va bien por la vida y me siento como una mala persona y un delincuente", ha valorado.

En este sentido, Ortega Cano ha dicho que está "decepcionado" con el exdirector de la finca Yerbabuena, y ha defendido que siempre se ha portado bien con él. Según ha informado el reportero de Sálvame, Kike Calleja, el extorero afirma que no puso ningún problema cuando se abrió el testamento de la cantante y que "renunció a todo".

Finalmente, el padre de Gloria Camila ha añadido que no se quedó en la casa de La Moraleja, aunque podría haberlo hecho, ya que "tenía dos hijos pequeños": "Él ha dicho que 'me marché porque no quería que nadie tuviese ningún problema ni me reprochara nada", le ha dicho el periodista a Carlota Corredera.

Finalmente, Ortega Cano ha pedido que se respete su espacio y ha dicho que, aunque él podría sacar a la luz detalles "que harían mucho daño", prefiere no hablar con nadie ni animarse a criticar. De esta forma, ha decidido abandonar Madrid unos días porque se encuentra "muy agobiado".