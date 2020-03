Coronavirus.- Pedro Sánchez diu que la decisió sobre les Falles serà "consensuada" i guiada per criteri científic

L'Executiu central està "en contacte constant" amb els diferents governs autonòmics, entre ells el de la Generalitat Valenciana, amb el qual el Govern treballa "en coordinació", ha remarcat Sánchez en una compareixença davant els mitjans de comunicació després de participar en una reunió del Consell Europeu per videoconferència per a abordar la crisi sanitària.

Preguntat per una possible suspensió de les Falles de València, el president ha dit: "El ministre de Sanitat està en contacte amb els consellers dels diferents governs autonòmics i la decisió que es prenga, com hem fet amb Madrid i el País Basc, ho farem de manera consensuada".

A més, ha asseverat que aquestes accions s'emprendran atenent al parer, "no només d'instàncies polítiques, sinó també del criteri de la comunitat científica", que "guiaran" la decisió final.

A hores d'ara, es troba reunida al Palau de la Generalitat la Mesa Interdepartamental de Coordinació front al Coronavirus, que ha sigut convocada pel president, Ximo Puig.

S'està a l'espera que les autoritats autonòmiques informen de qualsevol resolució que es puga produir entorn de les Falles de València i la Magdalena de Castelló al final de la trobada.