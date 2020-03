Ascienden a 11 los casos en la Región, todos ellos importados

Los cuatro anteriores fueron confirmados la pasada madrugada, y se trataría de un varón de 70 años, otro de 62 años, un joven de 26 años y una mujer de 40 años, todos con sintomatología leve y con una evolución favorable.

De los once afectados en la Región, ocho están en aislamiento domiciliario y los otros tres ingresados en hospitales. No obstante, ninguno está en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), al tiempo que no hay ninguna persona curada ni fallecida. La Consejería ha realizado también 260 determinaciones de PCR, es decir, analíticas para diagnosticar la enfermedad.

Los once casos presentan sintomatología leve y todos tienen vínculos epidemiológicos directos fuera de la Región de Murcia.

APLAZAR OPOSICIONES

Por otra parte, la Comunidad ha decidido aplazar los exámenes previstos de oposiciones de acceso a la Administración Pública Regional y al Servicio Murciano de Salud convocadas para los meses de marzo y abril.

Esta decisión obedece a las medidas preventivas que se están adoptando desde la consejería de Salud para evitar las transmisión del Covid-19.

Las nuevas fechas para la celebración de los ejercicios serán publicadas en el Boletín Oficial de la Región de Murcia con la debida antelación.

El total de aspirantes suma entre ambas más de 7.000. Las oposiciones del Servicio Murciano de Salud a las que afectan son las de el 22 de marzo (Psicología Clínica; Ingeniería Técnica Industrial; gobernanta; mantenimiento; conductor) y las de el 19 de abril (Arquitectura; superior de Administradores; Cirugía Torácica; Geriatría; y Nutrición Humana y Dietética).

La oposiciones de la Administración Pública Regional aplazadas son la de Ingeniería Técnica Forestal (prevista para el 13 de marzo); Veterinaria e Ingeniería Agrónoma (ambas del 14 de marzo); auxiliares administrativos -promoción interna- (del 15 de marzo); Ingeniería de Montes (del 25 de marzo); subinspección de Enfermería (26 de marzo); Archivo (27 marzo); Archivos y Bibliotecas, y Ambiental (28 marzo); cuerpo administrativo (29 de marzo); Química (30 de marzo); Biología (3 de abril); e Inspección Médica (4 de abril).