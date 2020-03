Santiago Segura: "si tienes paciencia, te dan todos los premios por pesado, por aburrimiento"

Así lo ha expresado el actor y director este martes en rueda de prensa antes de recibir el galardón en una gala que ha comenzado a las 20.00 horas.

"Voy a predecir ya que me van a dar el Goya de Honor si llego a los 85", ha dicho entre bromas y veras antes de recibir el Roel de Honor. El director, actor y productor ha confesado sentirse "feliz" y recoger el reconocimiento con "alegría y buen talante".

"Creas un vínculo de cariño hacia los primeros públicos que tienes", ha señalado tras recordar que en la Semana de Cine de Medina presentó su segundo largometraje, 'Perturbado' en 1994 y que regresó un año después con 'El purificador (Evilio vuelve)', que se llevó el trofeo al Mejor Montaje.

A diferencia de otros directores que tras saltar al largometraje regresan de cuando en cuando al corto, Segura no se lo plantea: "Los hice, y me gusta mucho el formato, pero tal y como está concebida la industria no lo veo". Aunque lo que ahora buscan los jóvenes en la red son historias de tres minutos, su concepto del cortometraje exige 18 o 20 minutos, y eso "comercialmente es más complicado", ha precisado.

Por el momento, el director está en la fase final de su próximo proyecto, la segunda parte de 'Padre no hay más que uno', que se estrenará el 17 de julio, "si no morimos antes todos del coronavirus", ha bromeado. Llegará a la cartelera con el subtítulo de 'La llegada de la suegra' y con la incorporación al reparto de Loles León. "Nos ha quedado muy bien", ha avanzado.

Antes de recibir de manos del alcalde de Medina, Guzmán Gómez, el máximo reconocimiento del festival, Santiago Segura ha mantenido un encuentro con medios de comunicación y con alumnos de un colegio público de la localidad y respondió con humor a las preguntas de los niños.

Hubo tiempo para recordar el germen de su vocación, cuando creía que "el cine estaba reservado a personas tocadas por los dioses", pero descubrió que un compañero de colegio hacía cortometrajes, ahorró 900 pesetas y se compró una cámara en el Rastro. Nunca pensó que podría dedicarse a ello, aunque se propuso hacer algo que le gustase y lo consiguió.

El creador de Torrente ha confesado que hacer un personaje así, "un tío repulsivo, asqueroso y repugnante" con el que pretendía mostrar todo lo que le avergüenza "de los seres humanos y de los españoles", le ha hecho pagar ciertos peajes. No obstante, ha asegurado no sentirse encasillado, por mucho que otros quieran encasillarlo, y se ha mostrado encantado de hacer papeles cómicos. "Hay genios de la comedia que pueden hacer drama sin despeinarse, yo no", ha reconocido.

También se ha mostrado afortunado por haber compartido proyectos con personas como López Vázquez o Alfredo Landa, y con otros compañeros que se han convertido en "amiguetes", como Javier Cámara, Javier Gutiérrez o Pablo Carbonell, Santiago Segura se ha mostrado satisfecho de todo lo mucho que ha hecho hasta ahora.