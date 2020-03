La proposición de Demi Lovato a Rihanna: "Quiero besarla, pero también podríamos hacer una colaboración musical"

La cantante estadounidense Demi Lovato está de enhorabuena. Tras conseguir más de 4 millones de visualizaciones en Youtube con su nuevo tema I Love Me, que trata sobre la confianza que la mujer tiene que crear para superar los cánones estéticos y la presión de la fama, ahora podría sorprender con una nueva colaboración.

Y es que, aunque no hay todavía nada seguro, la actriz de Camp Rock confesó en una entrevista anterior con Ellen Degeneres que le gustaría trabajar con Rihanna. La semana pasada, la artista volvió al programa y no dudó en mostrar su admiración por la intérprete de Umbrella, pero asombró a la audiencia al anunciar que quería algo más que una futura colaboración.

La presentadora le preguntó si obtuvo respuesta, y Demi Lovato contestó que no. "No respondió, pero no pasa nada. No me ofende porque ella es Rihanna", bromeó.

Entonces, la exchica Disney dejó con la boca abierta a Ellen Degeneres con una confesión inesperada: la cantante no solo estaba interesada en el tema musical. "Mira, solo quiero besarla. Bueno, también podríamos hacer una colaboración juntas, el beso tal vez podríamos verlo en el vídeo, no sé”, una declaración que despertó los aplausos del público.

Para lo que no tendremos que esperar es para ver a la joven artista norteamericana en una serie de conciertos a partir de junio por Europa y América Latina. Mientras, está inmersa en su séptimo disco, del cual se desconoce el título y la fecha hasta el momento.