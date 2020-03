El boom de universitarios que se ofrecen como canguros para ayudar a los padres por el coronavirus: "Lo pondré barato, 3 o 4 euros, porque la situación es crítica"

Los padres afrontan una situación inédita tras la suspensión de 15 días de clases por el coronavirus en zonas como la Comunidad de Madrid, País Vasco y La Rioja. Las familias no saben en manos de quién dejar a los niños, aunque algunos de ellos pueden teletrabajar. Sin embargo, no todos pueden tener esa opción. Los abuelos quedan descartados por ser una población riesgo.La única elección que queda son los canguros, donde ha habido un gran aumento de ofertas y demandas en el sector, la mayoría suelen ser estudiantes universitarios que intentan ayudar a las familias con precios asequibles. "Lo pondré barato, 3 o 4 euros, porque la situación es crítica".

Los portales online como Milanuncios o Canguro en Casa han confirmado a 20minutos que han notado un aumento considerable de ofertas y demandas. En el caso de Milanuncios, ha tenido un incremento del 469% de gente ofreciéndose como canguro pasadas 24 horas desde el anuncio de las restricciones por el coronavirus. Por su parte, Canguro en Casa habla de un alza de más del 20% de visitas y se han multiplicado los intercambios de anuncios.

Esto ha provocado un fenómeno nuevo: un boom de ofertas de estudiantes universitarios, sobre todo de educación infantil o con titulación en educación. Éstos han llenado las páginas de internet y redes sociales con ofertas para dar clases de apoyo o cuidar a los escolares que durante las próximas dos semanas no podrán ir a clase.

Es el caso de María, una joven madrileña de 19 años y estudiante de doble grado de Magisterio Infantil y Pedagogía. "Domino muy bien el mundo de los niños, nos llevamos muy bien y se me dan bien", cuenta a este medio. Ve esto como una "oportunidad de oro" y dice que hasta ahora no se han puesto en contacto para algo serio. "No he recibido muchas peticiones de los padres, pero sí me han escrito bastante personas que al principio se hacían pasar por padres y luego querían una amante", lamenta.

Imagen de la joven María Muñoz, la universitaria que se ofrece como canguro por la suspensión de clases. Jorge París

Ha pasado lo contrario con Andrea. La estudiante de magisterio y residente en Madrid, dice que "viendo el panorama" decidió anunciarse para cuidar o dar clases a los niños y este mismo miércoles recibió una oferta para cuidar a un niño.

"Yo no pido dinero a cambio, solo los gastos de desplazamiento"

Ante el miedo de los padres a que suban los precios en este sector, los portales de anuncios aseguran que no ha variado mucho el precio y los estudiantes se muestran muy flexibles por "lo crítica que es la situación". Milanuncios señala que el precio medio de la hora de estos canguros es de 9 euros en el portal, pero en la mayoría de los anuncios suele añadirse que se trata de un precio negociable. Coincide con esto el socio fundador del Canguro en Casa, Jordi Martín Balot, y explica que "no hay mucha diferencia de precio".

"Tenía pensado ponerlo barato: alrededor de unos 3 o 4 euros la hora para que tampoco sea un gasto mucho mayor para los padres que ya bastante tienen"

Tanto María como Andrea piden un precio "asequible" que las familias puedan pagar". María, que imparte clases particulares, dice que tiene sus tarifas como cuidadora y profesora, sin embargo, al tratarse de una muy situación crítica "pensaba reducirla" porque entiende que es un gasto que los padres no tenían previsto. "Tenía pensado ponerlo barato: alrededor de unos 3 o 4 euros la hora para que tampoco sea un gasto mucho mayor para los padres que ya bastante tienen", añade.

Por su parte, Andrea pide 6 euros porque le "parece más asequible" para las familias en una situación tan complicada.

El caso de Ana, estudiante de segundo curso del Grado de Ingeniería Informática, es interesante porque hace ya un tiempo que quería hacer algo relacionado con el "voluntariado, ayudar a quién lo necesite", pero lo había pospuesto.

Ella o pide dinero a cambio, solo los gastos de desplazamiento de todos los días hasta "donde haga falta". "Si alguien me ofrece algo más de dinero tampoco voy a rechazarlo, nunca viene mal para los gastos diarios", explica. Aunque lo hace, principalmente, "para probar nuevas experiencias". "Espero que me guste", señala.

Las plataformas multiplican las visitas y búsquedas

En Milanuncios siempre se han podido encontrar anuncios de personas dispuestas a ofrecer sus servicios como canguros o cuidadores, pero lo de estas últimas horas es inédito ya que registraron un incremento del 469% en las ofertas de canguro. Solo durante las primeras horas del 9 de marzo, la oferta se incrementó en un 217% en comparación con la media diaria de febrero.

Gráfico del incremento de los anuncios de canguros en el portal online Milanuncios. MILANUNCIOS

El 10 de marzo se ha incrementado en un 187% la búsqueda de la palabra “canguro” con respecto a la media diaria de febrero, mientras que durante las primeras horas del día 9, el ascenso fue del 57%.

Durante la jornada del 10 de marzo, el 74% de los anuncios que se publicaron en la plataforma ofreciendo servicios de “canguro” fueron en Madrid, cuando normalmente se sitúa entre un 15% o 20%. En total, en esta comunidad se multiplicaron por 25 los anuncios publicados en tan solo un día.

La mayor parte de los que se están ofreciendo para estos 15 días son "docentes que están en casa sin trabajar y estudiantes de magisterio que no tienen en clase y que quieren ayudar a aquellos padres que tienen que acudir a su puesto de trabajo cada día".

"Lo hemos notado en las visitas que se han multiplicado en las últimas horas"

Otro portal dedicado exclusivamente a anuncios de canguros, Canguro en Casa, afirman que las ofertas y demandas se han duplicado. "Lo hemos notado en las visitas que se han multiplicado en las últimas horas y han subido un 20%", señala su socio fundador, Jordi Martín Balot. Los mensajes cruzados entre usuarios aumentan, aunque asegura que "no hay mucha diferencia de precio" e insiste que estos se pueden negociar entre familias y canguros.