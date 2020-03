Cuatro nuevos letrados se incorporan en Fuengirola al Colegio de Abogados de Málaga

Los jurandos han sido Florencia Sabatini, Patricia Campaña, José Ignacio Sotano y Salah Salah Mohamed, quienes han contado como padrinos y madrinas con los colegiados Natalia Anahi, Juan Ricardo Ruiz Rey, José Antonio Sotano y los miembros de la Junta de Gobierno Elisa Jurado y Pedro Pablo Merinas.

El decano les ha explicado la "vital función" de la abogacía en el marco del Estado de Derecho y de la Democracia y les ha instado a participar en la vida colegial. Asimismo, ha subrayado la importancia de la Delegación de Fuengirola, a la que están adscritos medio millar de letrados, donde se tramitan cada año más de 4.200 expedientes de Justicia Gratuita.

Lara también ha criticado el estado de las sedes de este partido judicial, dispersas en tres sedes y manifiestamente deficientes. "La situación es la misma que teníamos hace 10 o 15 años, no se ha producido ni un paso adelante", ha afirmado.

De igual modo, el decano ha lamentado el estado de las sedes judiciales de Fuengirola: "No existen espacios físicos para que las víctimas de violencia de género puedan estar separadas de sus presuntos maltratadores, no hay salas de espera ni archivo, se producen humedades y filtraciones de agua... No se puede administrar Justicia en estas condiciones", ha manifestado, al tiempo que ha criticado que el registro civil haya cerrado una semana sin que se hayan dado explicaciones ni se haya avisado a los ciudadanos y que se haya anunciado su posible cierre".

"No hay ningún compromiso serio y formal por parte de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía que lleve al Colegio a pensar que realmente se vayan a acometer obras y se logre una sede judicial digna", ha afirmado.

Antes de la jura de nuevos letrados, el decano y la Junta de Gobierno han mantenido una reunión con compañeros de este partido judicial para intercambiar experiencias y conocer sus opiniones sobre diversos asuntos de actualidad colegial.