Los geriatras recomiendan que nietos y abuelos eviten encuentros "si uno de ellos padece algún síntoma"

La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) , ha lanzado este martes unos consejos y sugerencias para explicar como deben ser las relaciones entre nietos y abuelos para evitar posibles contagios, a raíz del cierre de colegios y universidades en varias comunidades autónomas del país.

Esta clausura temporal, que se puede extender a todas las comunidades dependiendo de la evolución del coronavirus, va a provocar que muchas familias se vean obligadas a dejar a los hijos con los abuelos, algo que preocupa a la población, ya que estos últimos son considerados grupo de riesgo.

Así, las medidas que han promovido a través de su cuenta de Twitter para esta convivencia comienzan así: "Los adultos mayores frágiles y con enfermedades crónicas (enfermedades respiratorias, cardiacas, renales, endocrinas…) deben tener especial cuidado cuando tienen relaciones de contacto con otras personas. Esto no es tan restrictivo cuando tenemos adultos mayores robustos y con buena salud".

📢 Recomendaciones de la SEGG. Conviene observar en todo momento las precauciones recomendadas por @sanidadgob para todos y que se pueden chequear en todo momento en este enlace: https://t.co/fBYoKbJjNe . — Seggeriatria (@seggeriatria) March 10, 2020

La segunda hace referencia a los aspectos positivos que genera la relación: "La relación intergeneracional beneficia a ambos cuando es deseada y bienvenida: los niños siguen aportando vitalidad, energía y los abuelos su experiencia y sabiduría y las relaciones se ven favorecidas por la salud".

En caso de que uno de los dos no se sienta con malestar, mejor evitar verse: "Cuando uno de los dos no se encuentra bien, es mejor que no participen de encuentros, siempre habrá otro momento para celebrarlos".

Por último han recomendado este tipo de relaciones "siempre y cuando las condiciones de salud lo permitan" y añaden además que la salud de nuestros más mayores depende de que "todos cumplan con estas precauciones".