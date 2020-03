"Ensalada de frutas para los putos", el ticket homófobo de un restaurante a una pareja gay

El lastre de la homofobia sigue produciendo situaciones de discriminación hacia este colectivo, y prueba de ello es lo ocurrido el pasado lunes 9 de marzo en un restaurante llamado 'ItItaly', en un centro comercial de Córdoba, Argentina.

Leornardo y Edgar, una pareja que reside en esta ciudad latinoamericana, se disponía a pedir comida para llevar en este restaurante del centro comercial Nuevocentro Shopping, y así lo hicieron, ordenando una ensalada de frutas, ñoquis y tiramisú.

La sorpresa llegó cuando, una vez pagaron el importe de la cena, recibieron el ticket. En él se podía leer hasta en dos ocasiones "ensalada de fruta para llevar para los putos", en referencia a la pareja, algo que provocó, naturalmente, un tremendo enfado por parte de ambos.

Publicación en Facebook denunciando la discriminación. FACEBOOK

Leonardo decidió compartir este hecho en redes, en el que, además de la foto, publicó un mensaje que decía: "Se me nubla el pensamiento cuando intento creer que aún existe gente con tanta bronca y odio a un pibe común, como yo, que solo intentó comer ñoquis y ensalada de frutas. ¡Más empatía con el prójimo por favor!".

Edgar, por otro lado, declaró a medios locales que "le dijimos a la chica que leyese el ticket. No me voy a olvidar nunca su cara de 'me quiero matar'", en relación a la autora del recibo.

La empresa en cuestión lanzó un comunicado tras observar que se había hecho viral, en el que condena la "presunta discriminación" llevada a cabo en su local y añadió que "la empresa ha iniciado la investigación correspondiente".

Además, añadieron que "se trataría de una mujer cajera que está en período de prueba" y que, en caso de probarse los hechos, "se tomarán las medidas pertinentes y sanciones que correspondan. No se tolerará que se produzcan este tipo de hechos incompatibles con la política de la empresa", concluyó.