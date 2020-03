Unos 7.500 corredores participarán en la Media Maraton Ciudad de Málaga, que se celebra el 22 de marzo

Así lo ha explicado el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto a la concejala de Deporte, Noelia Losada; el diputado de Deportes de la Diputación Provincial, Francisco Oblaré; el vicepresidente de la Federación Española de Atletismo, Enrique López Cuenca; el organizador y responsable de Málaga Sport, Manuel Sarria; y el director comercial de Málaga, Córdoba, Jaén, Campo de Gibraltar, Ceuta y Melilla de CaixaBank, Gerardo Cuartero.

El organizador y responsable de Málaga Sport, Manuel Sarria, ha señalado que es una edición "rara" debido al coronavirus, aunque ha esperado que pueda celebrarse. De igual modo, ha detallado que, entre otras medidas, en la Feria del Corredor se ha colocado una doble mesa para que exista distancia entre quienes reciban el dorsal y los voluntarios y se dispondrá de dispensadores para poder lavarse las manos.

También en la línea de meta los guardarropas se han ampliado y el dorsal irá con pegatina; además de que para que no haya manipulación ni contacto entre voluntarios y atletas la medalla irá en la bolsa del corredor y se ofrecerá agua para que el atleta la coja, además de que no se dará ni fruta ni bebida isotónica para que no haya manipulación.

Esta media maratón transcurrirá por las calles de la ciudad, un año en el que Málaga ostenta la Capitalidad Europea del Deporte. La salida será a las 09.30 horas en el Paseo del Parque, donde también estará situada la meta.

Los inscritos en esta edición son 7.500, que se distribuyen en 5.775 hombres y 1.725 mujeres, de los cuales el 66,61 por ciento son de Málaga y provincia. Las inscripciones ya están agotadas y la distancia total a recorres será de 21,097 kilómetros.

Como novedad, en esta edición la Media Maratón CaixaBank Ciudad de Málaga ofrece la posibilidad de que las personas con discapacidad puedan participar, haciendo de la prueba una carrera accesible.

Entre los participantes masculinos más destacados de encuentran el periodista malagueño de Teldeporte, Fernando Ramos, Enrique Sánchez cocinero de Canal Sur, Elmouaziz, Mouanir Elouardi, Cristobal Ortigosa, Javi Diaz Carretero, Dani Pérez y Mario Garcia. Entre las participantes femeninas más destacadas están Nazha Machrouh, Janine Lima, Lourdes González y Jessica Petersson.

Según los organizadores de la prueba y en base a un estudio elaborado por la empresa de gestión económica Beesnes Center, el impacto económico que dejará la Media Maratón en la ciudad durante el fin de semana se estima en algo más de 1.500.000 euros.

La 30 edición de la Media Maratón de Málaga, se consolida como Evento Sostenible en colaboración con "Málaga cómo te quiero!?", el programa Municipal de concienciación ambiental y que en los eventos deportivos promueve el adquirir hábitos responsables para minimizar las repercusiones ambientales de este tipo de pruebas.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, por su parte, ha valorado la organización del evento y ha destacado la medidas preventivas por la situación actual. Asimismo, ha destacado la participación femenina en la prueba.

De igual modo, el diputado provincial, Francisco Oblaré, ha destacado también que Málaga sea Capital Europea del Deporte y ha valorado que Málaga es una ciudad que se implica y acoge a miles de participantes; mientras que la concejala de Cultura y Deporte, Noelia Losada, ha incidido en que es un "ejemplo" de colaboración público privada, aludiendo también a la "calidad" de la prueba.

El vicepresidente de la Federación Española de Atletismo, Enrique López Cuenca, ha valorado que se trata de una prueba "pionera" en el atletismo malagueño. "Seguro que la suerte nos va a acompañar y la media maratón la vamos a poder celebrar sin ningún problema. Será una gran fiesta del running en Málaga".

Por su parte, el director comercial de Málaga, Córdoba, Jaén, Campo de Gibraltar, Ceuta y Melilla de CaixaBank, Gerardo Cuartero, ha destacado el patrocinio de la carrera: "Es un orgullo colaborar con Málaga", ha dicho, añadiendo que "los valores del running coinciden mucho con la cultura de CaixaBank, como afán de superación, cultura del esfuerzo, es algo que va con nosotros y vamos a seguir apoyando".

RECORRIDO

La distancia a recorrer será de 21,097 kilómetros, por un circuito medido por la FAA, en la que puede tomar parte cualquier persona, federada o no, siempre que tenga cumplidos los 18 años el día de la prueba. La salida se realizará desde el Paseo Central del Parque de Málaga.

Por otro lado, como actividad complementaria se celebrará la Feria del Corredor durante los días 20 y 21 de marzo en el Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga, con horario de 10.00 a 20.00.La Feria del Corredor está abierta a todo el público que así lo desee, donde encontrarán 20 estands, la mayoría relacionados con el mundo del deporte. En este mismo espacio se retirarán los dorsales y las bolsas del corredor.