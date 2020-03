Coronavirus.- De la Torre espera que el coronavirus no afecte a la celebración del Festival de Cine de Málaga

"Deseo que haya la máxima normalidad y que sea compatible", ha incidido De la Torre, tras ser cuestionado por los periodistas, al tiempo que ha dicho que una vez que sepamos lo que ha dicho el Ejecutivo "nosotros comunicaremos qué haremos". "No quepa duda de que haremos lo que se diga que hay que hacer, ni más ni menos", ha dejado claro.

"Ahora mismo está todo en marcha, como es evidente; otra cosa es que los que fueran a venir estén pensándolo, vengan o no vengan, eso es otro tema y diferente", ha agregado, añadiendo, en cuanto a la organización, que "estaremos a lo que se diga".

"CALMA, NORMALIDAD Y ESTRICTO CUMPLIMIENTO"

Cuestionado, en concreto, por si hay preocupación, De la Torre ha dejado claro que en estos temas "lo que hay que tener es, primero, calma, normalidad y estricto cumplimiento de lo que vayan diciendo los expertos en esta materia".

Eso sí, ha abundado en que las medidas de prevención "todas las que se puedan hacer y practicar", aludiendo, entre otros, al dispensador de gel o a los saludos para "hacerlos no tanto de contacto físico, sino en contacto visual en una línea de poner barreras para cualquier transmisión; lo importante es verse a los ojos de una manera franca, directa, cordial, amistosa y saludarse, aunque no sea en contacto físico".

"Eso es un tema que algunos países lo tienen incorporado desde hace décadas o siglos en su cultura, no porque haya tal o cual momento de alarma sanitaria", ha agregado. "Vamos a impedir a los virus o no facilitar que pasen de unos a otros; si lo podemos hacer es lo más práctico de todo", ha sostenido el alcalde.

SEMANA SANTA

También sobre Semana Santa De la Torre ha afirmado que se está a la espera de lo que comunique el Gobierno, insistiendo el regidor, al igual que con el certamen cinematográfico malagueño, que desea que "sea compatible". "La Semana Santa es un espacio abierto, que puede ir más separados unos de otros, qué se yo, pero es un tema que los expertos son los que entienden y dirán sobre ese particular", ha agregado.

Ha recordado que antes de la Semana Santa están las Fallas en Valencia y "dependerá de cómo se desarrollen y cómo vaya la estadística, durante y después, de las Fallas, si se celebran con normalidad, que espero que se celebren, como deseo que se celebre toda la Semana Santa de todas las ciudades españolas".

Otros eventos que también tienen previsto celebrarse en Málaga próximamente son un congreso de Educación y la Cumbre de Cotec Europa, a lo que también De la Torre ha esperado que se celebre pero estarán a lo que decida en sus medidas el Ejecutivo, y, en el caso de la cumbre también de Italia y de Portugal, que son los que protagonizan la cita.

En relación con la cumbre de Cotec, también ha valorado que, dentro de España es la primera vez que se hace fuera de Madrid, lo que ha visto como "un detalle" a la ciudad de Málaga, patrono de la Fundación Cotec. "En cualquier caso, de no tener lugar ahora tendrá lugar en 'x' meses, y se mantendrá aquí, pero no me corresponde a mi decidirlo, estaremos a lo que se decida, si se celebra a final de marzo, fenomenal o más adelante. La vida no se termina en estos temas, se continúa y se buscan soluciones". "Por ahora no hay noticias de que se vaya a suspender", ha señalado.

DEPORTE

El alcalde de Málaga, precisamente, ha participado este martes en la presentación de la Media Maratón Caixabank Ciudad de Málaga 2020, que se celebrará el 22 de marzo y con medidas relacionadas con el coronavirus y ha insistido en que, no obstante, "estaremos en todas las cuestiones, deportivas y no deportivas, a lo que se diga".

"Es bueno que el país pueda dar sensación de normalidad, si se puede dar; estaremos a lo que se diga como es natural". También ha aludido a las medidas preventivas que haya que tomar, "pero no hay por qué crear una alarma que no sea justificada", ha agregado.

De igual modo, cuestionado por el caso del empleado de Gestrisam afectado por coronavirus y si se van a tomar alguna medida, además de las ya llevadas a cabo, De la Torre ha reiterado que es una persona que su trabajo no tenía contacto con el público. Ha incidido, además, en que esta persona "está recuperada" y desde el primer minuto que tuvo constancia de que estaba algo afectado "se quedó en casa".

"Se ha actuado de una manera ejemplar", ha subrayado el alcalde de Málaga, que ha asegurado que "desde el momento que se tuvo noticias oficialmente se tomó medidas para que una información completa, transparente, clara y objetiva al personal y a la ciudad", ha concluido.