Kylie Jenner se atreve a maquillar a su hermana Kendall y el resultado es sorprendente

Las Kardashian saben cómo hacer un negocio de su vida y, también, cómo aprovechar su reality show Keeping up with the kardashians para promocionar sus marcas. Y así lo ha hecho Kylie.

La joven del clan K ha usado a su hermana Kendall para promocionar su última colección de maquillaje con la firma Balmain. En una sesión de maquillaje "improvisada", Kylie convenció a su hermana para maquillarla, algo que aceptó, pero no de buena gana, ya que ella afirma que no le gusta llevar productos encima cuando disfruta de un día libre de trabajo.

La maquilladora comenzaba aplicando una base en polvo, algo que no es muy recomendado, para luego sellar con algo de iluminador. En los ojos usó las míticas sombras nude y los labios los maquilló con un marcado overlip bastante artificial, sello de la casa Kylie.

El resultado es un look bastante exagerado, muy propio del que protagoniza el Instagram de Kylie Jenner y puede verse algo pesado.

Mientras tanto, la gente no ha parado de repetir que la pequeña de las Jenner se parece mucho a su madre: "Kylie es literalmente la miniatura de Kris Jenner en ese conjunto" o "Kylie con su teléfono y llevando lo que lleva es exactamente igual que Kris", entre otros muchos.