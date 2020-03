El PP lamenta la "falta de planificación y de participación" en políticas de mujer del Ayuntamiento de Logroño

20M EP

El Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Logroño ha lamentado este martes que el equipo de Gobierno local "no tiene planificación y omite la participación en políticas de mujer", a lo que han sumado, en palabras de la concejal 'popular' Celia Sanz, "no hay ambición en el área de mujer y no tienen una "hoja de ruta" definida".