Euskalduna cierra 2019 con una ocupación del 90% y 7,17 millones de facturación, la tercera mejor de los últimos 11 años

Sus responsables han destacado que el Euskalduna "afronta 2020 con la garantía de resultados de un intenso 2019", el año de su vigésimo aniversario, que le ha reportado una facturación de 7,17 millones y que fue el segundo mejor dato de su historia en el apartado de 'Meetings & Events' y el tercero en facturación de los últimos once años.

En total, el Palacio Euskalduna acogió a lo largo del pasado año 708 eventos, 362 representaciones culturales y 346 'Meetings & Events', de modo que alcanzó una ocupación del 90%.

El apartado de 'Meetings & Events' supuso para el centro de congresos 3,1 millones de euros de ingresos, con un 44% de la facturación. Por ámbito geográfico, destaca el 9,5% de 'Meetings & Events' internacionales, que representan el 41% de facturación, y el 38,7% de congresos internacionales, "cifras que apuntan 2019 uno de los años más internacionales para el Palacio Euskalduna", han valorado sus responsables.

Por sectores, el de la empresa (36%) y la sanidad (26%) son los dos que mayor número de encuentros organizaron, seguidos del ámbito institucional (15%) y del asociativo (12%).

El Euskalduna acogió el año pasado 31 congresos, de los que seis superaron las 1.000 personas, LXXXIV Congreso Nacional de Urología, ESRA 2019 Annual Congress Of The European Society Of Regional Anaesthesia & Pain Therapy, XXII Congreso Nacional De Psiquiatría 2019, ISWA World Congress 2019, International Solid Waste Association, 60 Congreso SEEN 2019, Congreso de la Sociedad Española de Endocrinologia y Nutrición, y 34º Congreso AECOC de Gran Consumo.

Los meses de mayor actividad congresual fueron junio, septiembre y octubre, mientras que las Juntas se concentraron en los meses de marzo y junio.

ESPECTÁCULOS CULTURALES

El apartado cultural, por su parte, permitió ingresar 2,6 millones de euros, con el 37,5% de facturación. Los programas de Aste Nagusia y Gabonak son los ciclos que mayor número de actuaciones aglutinaron. En general, predominaron los espectáculos teatrales (un total de 122), seguidos de los conciertos de orquesta (72), los conciertos del programa Música-Musika (70) y otros conciertos y recitales (38).

Con menor número, se sitúan los espectáculos de ópera (21), conciertos de banda (10) y ballet-danza (12), actuaciones y espectáculos en actos sociales (6) y Zarzuela (6).

Además, el programa cultural del Euskalduna incluyó también las cinco temporadas estables "y de calidad" organizadas por BOS (Bilbao Orkestra Sinfonikoa), ABAO Bilbao Opera (Asociación de Amigos de la Ópera de Bilbao), OSE (Orquesta Sinfónica de Euskadi), Musika-Música (Fundación Bilbao 700) y BilbaoMusika.

Entre los espectáculos más destacados, el Palacio Euskalduna ha destacado 'Puerta con puerta', 'Expedición planeta Achúcarro', con el que Euskalduna conmemoró su vigésimo aniversario, Café Quijano, Ketama, las proyecciones de películas relacionadas con la montaña 'Pumori, mendiaren alaba' y 'Dar Dar ELAntartida', Silvio Rodríguez, el musical 'La Llamada', Iñaki Uranga, Ocaña o los dos conciertos de Hertzainak.

A lo largo de 2019, el centro recaudó a través de los canales de venta un total de 3,8 millones de euros gracias a la venta de 160.429 entradas. En este aspecto, destaca la consolidación de la venta de entradas a través de la página web, que en 2019 concentró el 51,5% del total de ventas, frente al 42,6% de las taquillas.

EMPLEOS

En función del balance hecho público por el Euskalduna, el pasado año se cerró con un beneficio de actividad de 257.196 euros y el impacto económico que la actividad supone sobre el PIB de Euskadi alcanzó los 92,36 millones. Según ha explicado, este impacto posibilitó el mantenimiento de 1.301 empleos y generó ingresos para la Hacienda pública por valor de 9,702 millones.

Por otro lado, el Palacio ha recordado que, durante el año pasado, efectuó la renovación de su interior, con nuevos accesos en el interior del edificio con la instalación de seos escaleras mecánicas con mejora en la accesibilidad y comunicación entre vestíbulos. También mejoró la salida del párking y la incorporación directa a la rotonda y remodeló la Sala 2 Exterior y Sala 2 VIP, entre otros proyectos.