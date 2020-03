Aragón buscará turistas nacionales para intentar paliar la posible caída de visitantes internacionales

"Igual que en la peor crisis económica el turismo decreció un 14 por ciento y se volcó hacia la captación del turismo internacional por exceso de dependencia del mercado nacional, ahora será lo contrario y nos centraremos en los mercados internos, aragonés y nacional, para tratar de frenar o paliar los efectos del descenso de visitantes internacionales que pueda haber en Aragón por este virus", ha señalado.

En declaraciones a los medios de comunicación, Allué ha asegurado que según los datos de las agencias de viaje "no hay cancelaciones ni para Semana Santa, ni para verano, lo que no significa que no haya variaciones porque cambia cada semana de forma exponencial".

Allué ha aventurado que "es indudable que habrá consecuencias porque el turismo es sensible a cualquier coyuntura política, económica y sanitaria". "Tenemos que estar preparados ante las consecuencias que pueda haber y la dirección general de Turismo está tomando medidas para paliar las posibles consecuencias", ha remarcado.

Asimismo, ha dicho que los datos de turismo de inicios de año "son inmejorables" porque ha crecido un 31 por ciento en Aragón respecto al año anterior y la nieve ha mejorado respecto a la anterior temporada por lo que hace de amortiguador de otras posibles bajas como el mercado chino, pero el Gobierno de Aragón "está preparado y estamos actuando ya", ha zanjado.