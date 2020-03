Recuperan un cadáver en augas das illas Cíes, preto de onde afundiu un pesqueiro de Baiona hai dúas semanas

Segundo informaron a Europa Press fontes do 112 Galicia e de Salvamento Marítimo, os tripulantes do barco 'Nuevo Meira' deron o aviso, sobre as 11,30 horas deste martes, após localizar na auga un cadáver.

O 112 alertou a Salvamento Marítimo, Garda Civil, Policía Local de Vigo, Protección Civil e Gardacostas. Finalmente, o helicóptero 'Pesca 1' recuperou o corpo do mar e trasladouno ao peirao de Carracido, nas illas Cíes.

A localización deste cadáver, que aínda non foi identificado, produciuse preto do lugar onde, o pasado 24 febreiro, afundiuse un pequeno barco de artes de pesca menor con dous homes a bordo, o 'Marsua J', con base no porto de Baiona (Pontevedra). Após o naufraxio, recuperouse o corpo dun dos mariñeiros, mentres que o outro, o patrón, permanece desaparecido.