Infidelidad tras 'Supervivientes': Violeta Mangriñán asegura que Fabio "le puso los cuernos"

Una de las cosas que más destacaron de sí mismos tanto Violeta Mangriñán como Fabio Colloricchio mientras participaban en Supervivientes 2019 era que ambos son muy celosos. La desconfianza planeaba sobre ellos y, aunque no fue obstáculo para que se enamoraran e inciaran una relación, quizá era algo profético.

Violeta, que ya tenía una relación cuando conoció y empezó su noviazgo con Fabio (cortó con su novio Julen a través de la pantalla de Telecinco y desde Honduras) ha confesado en Mujeres y Hombres y Viceversa que Fabio le puso los cuernos tras volver de la isla.

"Sí, Fabio me puso los cuernos el pasado verano con una chica. Solo fueron un besos", le contaba a Toñi Moreno, la presentadora del espacio. Y es que los rumores ya afirmaban que esa infidelidad se había producido.

La colaboradora ampliaba la información en su Instagram: "No paráis de insultarme con esto de los cuernos. Pasó hace ocho meses y todo este tiempo he decidido guardármelo para la familia y los amigos. y no es algo que me avergüence", escribía la joven, extronista.

Sin embargo, "sí es algo que me ha hecho sufrir muchísimo", decía, aunque también afirmaba que su relación con el argentino salió reforzada de ese suceso.

Y es que una de las cosas que provocó que fuera especialmente doloroso fue que la persona con la que Fabio se dio esos "besos" era "mi amiga o eso pensaba yo...".