Mercedes Milá y la hermana de Susanna Griso atrapadas juntas en Italia tras el cierra de fronteras

La presentadora, Mercedes Milá, está grabando una nueva edición del programa Scot & Milá, de Movistar+, con sus compañeras del colegio. Cuatro alumnas del Colegio Sagrado Corazón de Barcelona han viajado a Roma para celebrar el viaje de fin de curso que no pudieron hacer en el año 68.

Susanna Griso ha conectado en directo con la periodista para preguntarle sobre el nuevo proyecto y cómo la llegada del coronavirus a Italia puede afectar a la grabación. Además, la hermana de Griso ha viajado junto a Merdes Milá para la elaboración del programa y se encuentra junto a la presentadora.

Debido al cierre de fronteras la ex conductora de Gran Hermano y la hermana de Susanna Griso se encuentran cocinadas en Roma sin poder viajar por el país. No obstante, las autoridades italianas han explicado que sí se puede entrar o salir del país pero no viajar dentro del territorio.

Milá ha explicado que la ciudad de Roma sigue funcionando con normalidad aunque los lugares públicos estén más vacíos. Asimismo, la presentadora ha contado que ella y su equipo llevan preparando el programa mucho tiempo y no podían cancelar el viaje. "Somos prudentes pero valientes", ha añadido la entrevistada.

La presentadora ha contado a Susanna Griso que su hermana es la persona más preocupada del grupo, ya que "no puede vivir sin ver a sus nietos". No obstante, Milá ha llamado a la calma y ha pedido que "no se pierda el sentido del humor aunque nos estemos muriendo".

La entrevistada ha contado una anécdota protagonizada porJesús Calleja que llamó alarmado a María Ruíz, productora del programa, pidiéndole que saliera de Italia. "Yo te organizo un rescate, pero tienes que volver a Madrid", le dijo el aventurero presentador a su amiga María preocupado por la situación vivida en país mediterráneo por el coronavirus.