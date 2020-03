Angelina Jolie revela que dos de sus hijos, Zahara y John, han sido operados recientemente

Con la celebración del 8 de marzo, la revista Times decidió utilizar sus páginas para que mujeres como Angelina Jolie escribiesen un editorial. Y la actriz, de 44 años, no ha dudado en hablar de la importancia de este día para las reinas y los reyes de la casa.

Lo ha titulado Why Girls Deserve Love and Respect on International Women’s Day (Por qué las niñas merecen amor y respeto en el Día Internacional de la Mujer, en español) y en el texto ha hablado de dos operaciones recientes que han tenido su hija Zahara y su hijo John.

Es curioso que sea la propia Jolie quien trate de forma femenina a John, que ya ha expresado, como ella misma ha dicho en alguna entrevista, que no quiere que vuelvan a usar su deadname (el innombre) mientras se produce la reasignación de género y el tratamiento hormonal y que prefiere ser llamado John (o Peter).

"He pasado los dos últimos meses entrando y saliendo de diferentes cirugías con mi hija mayor y hace días tuve que ver a su hermana (sic) menor pasar por el quirófano para una cirugía de cadera", confiesa en un momento dado del texto la intérprete de Maléfica o Inocencia interrumpida refiriéndose a Zahara, de 15 años, y a John, que este año cumplirá 14.

La también directora llega a asegurar que ha hablado tanto con una como con el otro para que les importe que hable públicamente de sus intervenciones: "Saben que estoy escribiendo esto, porque respeto su privacidad y entre todos y todas lo hemos discutido y me han animado a hacerlo. Entienden que pasar por estos desafíos médicos y luchar por sobrevivir y curarse es algo de lo que estar orgullosos".

Jolie en ningún momento especifica cuál ha sido la intervención a la que se ha sometido Zahara. Sin embargo, evita decir quién ha pasado por la cirugía al igual que su hermana. Según People, ha debido ser John, puesto que hace relativamente poco se le pudo ver con muletas por las calles de Los Ángeles.

Estas dos operaciones, según Jolie, han fomentado la sororidad y hermandad de toda su camada, tanto con Vivienne, de 11 años, como de los chicos: Maddox, de 18; Pax, con 16 años; y Knox, también de 11 años.

"He visto a mis hijas cuidarse mutuamente. Mi hija menor aprendió del equipo de enfermeras, al igual que su hermana, y fue con ella a menudo. Vi cómo todas mis chicas dejaron todo sin pestañear y antepusieron primero el bienestar de sus hermanas. Sentí una gran alegría de verlas al servicio de sus seres queridos", escribe primero sobre ellas, incluyendo a John.

"Sus hermanos también estaban allí para ellas, serviciales y cándidos", afirma, aunque matiza: "Pero en este Día Internacional de la Mujer, escribiendo desde el hospital, solo busco centrarme en mis hijas, por un instante, y en todo lo que he aprendido de ellas y otras chicas jóvenes que he conocido por todo el mundo".

Para finalizar, Jolie saca su lado más feminista: "Pelead, chicas. Cuidaos las unas a las otras; esto es muy importante para seguir nuestro camino. Templad vuestros nervios. Conoced vuestros derechos. Y no dejéis jamás que nadie os diga que no sois preciosas, especiales y, sobre todo, iguales (a los hombres)".