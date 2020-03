Los jardineros abordan al alcalde en un acto de Atades en el Mercado Central

"¿Vas a arreglar lo nuestro o qué?", le han preguntado al Azcón varios jardineros de la contrata municipal que gestiona FCC en referencia a los 51 días de huelga que llevan ante la falta de acuerdo con la dirección de la empresa sobre el convenio colectivo.

El acuerdo entre ambas partes está muy próximo, a expensas de las diferencias que mantienen sobre unos pluses por importe de 100.000 euros que la empresa paga a 17 empleados entre cargos de confianza y trabajadores que se han abonado anteriormente y que ahora FCC quiere incluirlos en el convenio colectivo y los trabajadores no se oponen al pago, pero que sea a cargo del beneficio de la empresa.

"Se están riendo de nosotros, de ti y de toda la ciudad", le han dicho al alcalde los jardineros, para corear otros mensajes como 'En el Ayuntamiento manda Fomento' en referencia a la empresa FCC.

También le han recordado a Azcón las palabras que pronunció en el último pleno cuando les dijo: "Haré lo que tenga que hacer como alcalde". A juicio de los jardineros, desde que emitiera ese mensaje el pasado 28 de febrero "el alcalde no ha hecho nada".

LO POSITIVO

En un margen del Mercado Central, cerca de la salida norte, el alcalde se ha acercado a los jardineros y les ha dicho: "Espero que lleguéis a un acuerdo lo antes posible". Precisamente, este miércoles, ambas partes están citadas ante el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA).

"Las cuestiones que dependían de mí y lo que me pedisteis, se ha hecho", ha resumido el alcalde en referencia a la no división en lotes de la contrata de la margen derecha a lo que en su día los jardineros le dijeron que se llegaría a un acuerdo.

Los jardineros han replicado que la empresa "no negocia, sino que impone y la ultima imposición es que se paguen los pluses", ha recordado uno de los trabajadores que ha abordado al alcalde.

Azcón les ha expuesto que es "evidente que lo negativo de la negociación son esos pluses", pero ha subrayado que la parte positiva del avance de la negociación es que la congelación de 2018 y 2019 se va a recuperar con el incremento del IPC en el 2020. Además, se negocia asegurar el IPC de los próximo años más un punto hasta el 2023.

"Queda la parte de los pluses, es cierto, pero quiero que valoréis la parte positiva que será recuperar el dinero no pagado en 2018-19", ha recalcado Azcón.

NO LE CREEN

Los jardineros han anunciado que hasta que no se firme no lo creerán porque en las negociaciones los directivos de FCC "un día ponen el aumento del IPC más un punto y otro lo quitan. La gente estará en la calle hasta que no se quiten los pluses".

Azcón ha añadido que no solo se aumentará el IPC, "sino que se mejorarán las condiciones de todos los trabajadores de parques y jardines".

En el transcurso de este diálogo, el alcalde también ha aprovechado para afearles su conducta ante la vicealcaldesa, Sara Fernández, el pasado jueves en la Cincomarzada. "Lo del parque a la vicealcaldesa no es de recibo y en el fondo no beneficia a nadie, además acudió con la mejor intención", les ha trasladado.