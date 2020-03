Los adornos de huevo de avestruz que servían como 'likes' en la Edad de Piedra

JOHN KLAUSMEYER, YUCHAO ZHAO AND

Adornos hechos de cáscara de huevo de avestruz se utilizaban para consolidar las relaciones sociales entre grupos separados por centenares de kilómetros en África hace más de 30.000 años.

En un estudio publicado en 'Proceedings of the National Academy of Science', el arqueólogo paleolítico de la Universidad de Michigan, Brian Stewart y sus colegas establecen que la práctica de intercambiar estos adornos a largas distancias abarca un período de tiempo mucho más largo de lo que se pensaba anteriormente, según el análisis de los átomos de cuentas encontradas en lo que ahora es Lesotho.

"Los humanos son simplemente animales socialmente extravagantes, y eso se remonta a estas fuerzas profundas que seleccionaron para maximizar la información, información que habría sido útil para vivir en una sociedad de cazadores-recolectores hace 30.000 años y antes", dijo Stewart, profesor asistente de antropología y curador asistente del Museo de Arqueología Antropológica de la Universidad de Michigan.

Relaciones sociales

Las cuentas de cáscara de huevo de avestruz y las joyas hechas con ellas básicamente actuaban como versiones del 'Me gusta' de Facebook o Twitter de la Edad de Piedra, afirmando simultáneamente conexiones para intercambiar asociaciones mientras alertaba a otros sobre el estado de esas relaciones".

Los antropólogos saben desde hace tiempo que los cazadores-recolectores contemporáneos usan cuentas de cáscara de huevo de avestruz para establecer relaciones con los demás. En Lesotho, los arqueólogos comenzaron a encontrar pequeños adornos hechos de cáscara de huevo de avestruz. Pero las avestruces no suelen vivir en ese entorno, y los arqueólogos no encontraron evidencia de que esos adornos se hicieran en esa región, sin fragmentos de cáscara de huevo sin trabajar, o cuentas en varias etapas de producción.

Entonces, cuando los arqueólogos comenzaron a descubrir cuentas de cáscara de huevo sin evidencia de producción, sospecharon que las cuentas llegaron a Lesotho a través de estas redes de intercambio. Probar las cuentas con el análisis de isótopos de estroncio permitiría a los arqueólogos determinar con precisión dónde se hicieron.

El estroncio-87 es el isótopo derivado del elemento radiactivo rubidio-87. Cuando el rubidio-87 se descompone, produce estroncio-87. Las rocas más antiguas, como el granito y el gneis, tienen más estroncio que las rocas más jóvenes, como el basalto. Cuando los animales se alimentan de un paisaje, estos isótopos de estroncio se incorporan a sus tejidos.

Para evaluar dónde se hicieron las cuentas de cáscara de huevo de avestruz, el equipo de investigación estableció una línea de base de las relaciones de isótopos de estroncio, es decir, cuánto estroncio está disponible en un lugar determinado, utilizando muestras de vegetación y suelo, así como muestras de esmalte de dientes de roedor moderno de muestras de museos recolectados de todo Lesotho y sus alrededores.

Según su análisis, casi el 80% de las cuentas que los investigadores encontraron en Lesotho no podrían haberse originado en avestruces que viven cerca de donde se encontraron las cuentas en las tierras altas de Lesotho.

"Estos adornos provenían constantemente de distancias muy largas", dijo Stewart en un comunicado. "La cuenta más antigua de nuestra muestra tenía el tercer valor de isótopo de estroncio más alto, por lo que también es una de las más exóticas".

Stewart descubrió que algunas cuentas no podían provenir de menos de 325 kilómetros de Lesotho, y podrían haberse hecho a una distancia de hasta 1.000 kilómetros. Sus hallazgos también establecen que estas cuentas se intercambiaron durante una época de agitación climática, hace aproximadamente 59.000 a 25.000 años. El uso de estas cuentas para establecer relaciones entre los grupos de cazadores-recolectores aseguró el acceso de un grupo a los recursos de los demás cuando el clima de una región empeoró.