Sucesos.- Detenido un "descuidero" que fue reconocido en un restaurante por un hurto de la semana anterior

La detención del presunto autor de los hechos, un hombre de 56 años, se produjo el pasado sábado por la noche en València después de ser reconocido y retenido por el dueño de un restaurante en el que había cometido un hurto el sábado anterior.

Agentes que realizaban labores de prevención fueron alertados por la Sala del 091 para que se dirigieran a un local de la calle Ciscar, en el que el dueño tenía retenido a un hombre que el sábado anterior había sustraído un bolso a una clienta.

Una vez en el lugar, los policías comprobaron que al hombre le constaban dos reclamaciones judiciales en vigor por dos juzgados de Madrid, por lo que fue detenido.

Como consecuencia de las investigaciones realizadas, los policías consideran al ahora detenido presunto autor de ocho delitos de hurto cometidos, dos de ellos en el interior de un hotel, mientras que los otros se produjeron cuando las víctimas, todas mujeres, se encontraban en el interior de cafeterías o restaurantes de València.

Las víctimas habrían dejado sus bolsos a un lado o colgado de la silla de donde el detenido habría aprovechado para llevárselos. Los agentes han podido esclarecer hurtos desde marzo del año pasado, en los que se consiguió casi 9.000 euros en efectivo, siete teléfonos móviles, dos gafas de vista, unas de sol y más efectos personales de gran valor económico.

El detenido, con antecedentes policiales, ha pasado a disposición judicial. La Policía aconseja, para evitar ser víctimas de estos delitos, tener los bolsos, mochilas y maletas controladas en todo momento; no colgarlos en la silla a las espaldas; no llevar grandes cantidades de dinero en efectivo; llevar la cartera o monedero en bolsillos interiores y no llevar el teléfono móvil en el bolsillo trasero del pantalón.