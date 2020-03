Aaron Carter se tatúa en la frente el nombre de su novia, Melanie Martin, para demostrarle su amor

No es la primera vez (ni, probablemente, la última) que Aaron Carter se convierte en el protagonista gracias a sus excentricidades… en lo que a tatuajes se refiere.

Si hace unos meses, el cantante se convertía en el blanco de los memes por tatuarse en la cara una peculiar y gigantesca versión de Rihanna, ahora ha vuelto a apostar por la tinta en esta parte del cuerpo, pero para lanzar un mensaje de amor. Carter se ha grabado el nombre de su novia, la modelo Melanie Martin, en la frente, justo encima de la ceja derecha y, aunque él aún no ha posteado el resultado, hemos podido verlo gracias a un post de su peluquero.

Cambio de 'look' incluido

Además del nombre de Melanie tatuado en la cara, el cantante ha querido recuperar la imagen que lucía antes de que estallasen los conflictos familiares y médicos que lo han puesto en el foco mediático. Así, se ha puesto en las manos de su estilista Brandon Peach para recuperar el rubio platino que le ha acompañado durante la mayor parte de su carrera artística (y, también, para volver al trabajo después de una larga temporada lejos de la música).

Aprovechando el nuevo look, el peluquero ha subido una fotografía de la nueva melena (muy) rubia de Carter y ha sido en esta donde los fans del cantante han podido apreciar el nuevo tatuaje de trazo grueso y tipografía old school que corona su ceja derecha: el nombre de su amada –pero odiada para sus seguidores– pareja, la modelo Melanie Martin. Una auténtica muestra de amor que, sin embargo, no ha convencido a todo el mundo.

Sus fans, contra Melanie

Cuando el cantante de Hard to love anunció hace dos meses que estaba con la modelo Melanie Martin, los comentarios ofensivos hacia su nueva pareja no se hicieron de rogar. "¿Bonita? ¿Quién? ¿La chica de plástico? Ah, ok"; "un cuerpo genial, pero cara de 50 años"; "¿le ha explotado la cara?" o "boca de besugo", fueron algunas de las lindezas que profirieron en su momento. Críticas que han vuelto a repetirse tras el tatuaje, pero, esta vez, enfocadas hacia el desatino de Carter. "Has roto la regla cardinal de los tatuajes: nunca te tatúes el nombre de tu pareja"; "ya te arrepentirás" o "vaya estupidez has cometido" han sido las opiniones generalizadas por su permanente muestra de amor.