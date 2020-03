AV- Autoridad Portuaria prevé que este viernes y el miércoles lleguen a Cartagena dos cruceros y no les consta anulación

20M EP

La Autoridad Portuaria prevé que este viernes y el miércoles, víspera de San José, lleguen a Cartagena dos cruceros y no les consta, por el momento, que haya anulación por parte de las navieras. No obstante, será Capitanía Marítima quien toma la decisión de que los barcos atraquen o no en el puerto y los pasajeros desembarquen.