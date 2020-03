Lubango, el nou lleó de Bioparc ja està a València

El mascle s'ha traslladat en un transport per carretera, acompanyat per dos cuidadors per a col·laborar amb l'equip tècnic del parc. El desplaçament s'ha realitzat amb total normalitat i Lubango es troba en perfectes condicions.

Ara a Bioparc iniciarà el seu procés d'aclimatació, no només al lloc i els seus nous cuidadors, també a les seues noves companyes, Luana, Sortuda, Tata i Shanga.

El primer pas és el contacte visual amb les femelles durant un període de dos setmanes, posteriorment tindrà contacte amb una de les lleones del grup i, a poc a poc, amb la resta fins a poder fer-ho amb el grup complet.

La durada d'aquest procés és variable ja que depén del comportament de cada individu però s'estima que pot perllongar-se als dos mesos.