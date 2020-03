Ford Almussafes arranca el període de consultes per a negociar un ERO que podria afectar 400 treballadors

La companyia va traslladar la setmana passada als sindicats la "necessitat" de baixar la producció en uns cent vehicles diaris a causa d'un "continu descens de vendes". Una situació que considera que "no és conjuntural" i que es mantindrà en el temps, per la qual cosa estima que ha d'abordar un "excedent de personal" de 400 empleats, en una plantilla de prop de 7.400.

Ja al setembre del passat any, es va eliminar una part del torn de nit de la planta de muntatge i es va baixar la producció en 100 unitats diàries per la disminució generalitzada de les vendes d'automòbils que afectava la factoria. En aquell moment, es va poder recol·locar l'excés de personal en activitats relacionades amb el llançament del nou Kuga i es va acordar un ERTO amb la majoria del Comité d'empresa a l'espera de l'evolució de la demanda el 2020.

Ara, una vegada finalitzat el llançament del Kuga, la direcció de la companyia argumenta que encara que la demanda del Kuga segueix sent forta, la realitat del mercat amb el seu continu descens de vendes en altres línies de vehicles li aboca a "un nou ajust".

La comissió negociadora per a tractar aquesta nova retallada en la producció, de 1.740 a 1.640 vehicles al dia, i de personal, en 400 treballadors, arrancarà aquest dimarts, a les 10.00 hores, amb delegats dels quatre sindicats -UGT, STM, CCOO i CGT- segons la seua representativitat i el mateix nombre de membres de l'empresa.

Des d'UGT, sindicat majoritari en Ford Almussafes, el seu portaveu i president del Comité d'empresa, Carlos Faubel, advertia la setmana passada, en declaracions a Europa Press, que l'"elevada xifra" que planteja la companyia "complica" la negociació en un període de converses que "no serà fàcil" però assegurava que des del sindicat intentaran buscar solucions.

En CCOO, qualificaven l'anunci de la direcció com un "poal d'aigua freda a la plantilla", mentre des d'STM asseguraven "alt i clar" que "en cap concepte" acceptaran "mesura traumàtica alguna".

Les negociacions d'aquest nou ERO es produeixen després que el passat mes de gener, el president de Ford Europa, Stuart Rowley, desembarcara a València per a anunciar una inversió de 42 milions d'euros en la planta d'Almussafes per a crear una instal·lació d'assemblatge de bateries d'última generació -que començarà a produir al setembre- i per a la fabricació dels nous models híbrids de l'S-MAX i el Galaxy, el llançament del qual preveu a principis del 2021.

Rowley emmarcava aquesta inversió dins de l'"estratègia d'electrificació" de la marca de l'oval, que pretén convertir la planta valenciana en el centre de producció d'automòbils de Ford que més models híbrids fabrique en tota Europa, "clau" en l'estratègia d'electrificació de la companyia.

No obstant açò, sobre la fabricació de motors híbrids, assenyalava que Ford encara no ha pres cap decisió, després que a l'octubre de l'any passat, anunciara que la factoria valenciana deixarà de fabricar els Ecoboost de 2.0 i 2.3 litres el 2024 i que es començaran a produir a Amèrica del Nord a partir del 2022. Rowley va assegurar fa dos mesos buscarien "alternatives per al futur" d'Almussafes, encara que ja va apuntar que és "difícil tindre la certesa absoluta" sobre si es podria mantindre tota la plantilla actual".