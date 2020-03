Tretze acusats confessaran el seu paper en el desfalc de la visita del papa

El cas Gürtel, amb totes les seues derivades, s'acosta lenta però decididament a la seua fi més d'una dècada després que es cometeren els suposats delictes que s'enjudicien des d'ahir en la seu de l'Audiència Nacional en Sant Ferran d'Henares (Madrid).

A l'arrencada ahir del procés que jutja el frau en els contractes de la retransmissió de la visita del papa Benet XVI a València en 2006 se suma el final de la instrucció de l'última peça que faltava: la dels delictes fiscals, que discorrerà per la via del procediment abreujat, segons va decretar el jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata.

Pel que fa a la visita del papa, els cinc acusats principals són Pedro García Gimeno, ex director general de Radiotelevisió Valenciana (RTVV), Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez El Bigotes i José Ramón Blanco Balín, responsable de comptabilitat i fiscalitat d'Orange Market, l'empresa de l'entramat de Gürtel a València.

Per a ells, la Fiscalia demana penes que oscil·len entre els 18 i els 40 anys de presó, en acusar-los d'haver-se repartit més de 3,3 milions d'euros de diners públics obtinguts de manera fraudulenta a través d'un contracte unflat per al subministrament de pantalles i equips de so per a seguir la visita de Benet XVI a la ciutat del Túria.

En l'apartat dels antics responsables polítics, Juan Cotino, qui fora conseller d'Agricultura pel Partit Popular quan van ocórrer els fets i posteriorment director general de la Policia, és el gran protagonista, per a qui es demanen 11 anys. Els qui s'asseuran en la banqueta han presentat dues estratègies diferents. Tretze d'ells, entre els qui destaquen García Gimeno –que s'enfrontava a una petició de 40 anys–, El Bigotes i Blanco Balín han decidit acceptar un acord oferit per la Fiscalia per a reduir les seues penes a canvi de reconéixer els fets i confessar l'ocorregut.

Els altres deu restants són càrrecs d'RTVV i d'empreses del grup Correa que s'enfrontaven penes potencials d’entre 9 i 15 anys de presó. En l'altre costat es troben Correa i Crespo, les defenses de la qual ja han anunciat que no declararan –de fet, la de Correa ha demanat anul·lar el judici– i Cotino. Aquest últim és qui, segons la Fiscalia, hauria gestionat de facto la contractació dels actes vinculats amb la visita del papa.

Després d'haver sigut qüestionada per una de les defenses –concretament la de l'acusat José Luis Martínez Parra, responsable de l'empresa adjudicatària del contracte fraudulent– la Fiscalia ha defensat la legalitat dels acords aconseguits. La defensa de Martínez Parra havia acusat el Ministeri Públic d’“acoquinar” als acusats perquè reconegueren les penes, extrem que els acusadors han negat al·legant que “en cap cas el fiscal ha coaccionat a ningú”, sinó que “ha actuat com a garant de la legalitat”.

A més, l'Advocacia de l'Estat ha coincidit amb la Fiscalia, considerant que els pactes són “estratègies de defensa”, que queden a la voluntat dels acusats. El president del PP, Pablo Casado, va desvincular a l'actual direcció del partit, que, va dir “no té res a veure” amb el cas.

“Està absolutament amortitzat perquè la direcció nacional res té a veure amb aquesta qüestió des de fa molts anys”, van ser les paraules concretes de Casado en roda de premsa. Així mateix, Teodoro García Egea, secretari general popular, va insistir que encara que se sumen “tots els casos de corrupció” del PP no aconseguirien els ERO, que va qualificar com “el major cas de corrupció de la democràcia espanyola”.

Una jaqueta de 375 euros com a regal

Segons el relat de la Fiscalia, la mecànica consistia a unflar els contractes amb sobrecostos perquè la trama obtinguera beneficis. Però no sols això. Segons el Ministeri Públic, el exconseller Juan Cotino va rebre de les empreses del grup Correa com a regal una jaqueta valorada en 375 euros. Cotino era llavors titular d'Agricultura, però, segons el fiscal, era l'autèntic factòtum de l'esdeveniment.

Francisco Correa. El líder de la trama. S'enfronta a 38 anys de presó. No va pactar.

Pedro García Gimeno. Ex director general d'RTVV. Demanen per a ell 40 anys de presó. Va pactar amb la Fiscalia.

Juan Cotino. Exconseller d'Agricultura pel PP. Demanen 11 anys per a ell per gestionar de facto les contractacions.

Pablo Crespo. Empresari i ex del PP. S'enfronta a 37 anys. No va pactar amb la Fiscalia.

Álvaro Pérez, El Bigotes. Era l'home de Correa a València. S'enfronta a 37 anys. Va decidir no pactar.

Ramón Blanco Balín. Acusat d'estar després del blanqueig. Sol·liciten 18 anys per a ell. Ha arribat a un acord.