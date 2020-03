Les Falles continuen en marxa malgrat la crisi sanitària

La Conselleria de Sanitat va confirmar ahir quatre nous casos de coronavirus en la Comunitat Valenciana, amb el que el nombre de contagis ascendeix ja a mig centenar, entre els quals hi ha 48 casos actius, dos d'ells greus. Dels quatre nous casos detectats, tres són a la província de València i un altre a Alacant.

A València, es tracta d'una dona que va haver de ser ingressada a l'hospital, encara que no està greu; un home que es correspon a un cas importat i un altre home que va tindre contacte amb un cas positiu.

La consellera, Ana Barceló, va explicar, no obstant això, que des del Ministeri de Sanitat li han transmés que no hi ha criteri que indique que s'hagen de suspendre les Falles a causa del coronavirus, encara que, va recalcar, “serà aquest organisme el que ens donarà informació i ens dirà si hi ha una nova recomanació”.

Segons Barceló, el Ministeri de Sanitat “està informat de la nostra activitat de la setmana fallera”. “La contenció la mantenim: sabem d'on vénen els positius i tenim controlada la filiació i procedència dels positius. A Madrid igual no existeix tanta filiació”, va assenyalar la consellera de Sanitat, que va insistir que la Comunitat roman “en fase 1, de contenció”.

Hui mateix, no obstant això, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, preveu anunciar noves mesures de contenció a Espanya i no és descartable que alguna faça referència a les Falles. En eixa línia, l'alcalde de València, Joan Ribó, no descarta que la crisi sanitària puga afectar les Falles i va subratllar que l'Ajuntament serà “estricte” en el compliment dels plans i les recomanacions que indiquen les autoritats sanitàries.

“Serem estrictes quant al que les autoritats sanitàries ens demanen: ho complirem rigorosament”, va manifestar el primer edil, que en els últims dies ha asseverat que els responsables municipals atendrien en tot moment les indicacions de la Conselleria de Sanitat i del Ministeri respecte al coronavirus. No obstant això, va recordar que “València, dins d'Espanya, no és cap punt crític en aquests moments” respecte al coronavirus.

Ribó es va pronunciar d'aquesta manera després de l'acte celebrat en el consistori en reconeixement a les dones que treballen en sectors vinculats a les Falles, preguntat per les mesures que es podrien adoptar-se a València davant l'evolució del coronavirus i la seua coincidència amb la celebració de les Falles.

L'alcalde va ressaltar que els responsables de l'Ajuntament no volen “ni alarmar ni que la gent pense que no és res”. “Crec que és el que és”, va indicar, alhora que va posar l'accent que l'Ajuntament de València, com a administració local, “no té competències” en matèria sanitària.

Ribó va fer també “una recomanació a totes les persones perquè adopten les mesures que s'estan demanant” des de l'àmbit sanitari i se seguisquen “les recomanacions que estan eixint quant a neteja personal” perquè s'apliquen “el més estrictament possible”.

S'esperen menys visitants

Joan Ribó va admetre ahir que l'impacte del coronavirus sobre les Falles “l’estem tenint ja quant a la disminució del nombre de visitants”. Va destacar que s'esperen menys turistes estrangers i que s'han reservat menys places hoteleres.