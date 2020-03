José Manuel Soto, sobre el coronavirus: "Puede que hasta nos venga bien esta maldición"

José Manuel Soto ha querido dar su opinión sobre el coronavirus. A través de las redes sociales, el cantante se ha mostrado alarmista ante el brote que está teniendo lugar en España y ha comentado que solo un acto de fe podría salvar al ser humano.

Se vaciarán estadios, teatros, colegios, oficinas...y se llenarán las iglesias, cuando estemos desesperados recuperaremos la fe y buscaremos el consuelo divino. El ser humano siempre busca a Dios cuando no tiene respuestas, puede q hasta nos venga bien esta maldición #COVID2019 — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) March 10, 2020

Unas palabras que han levantado cierta polémica en la red social, donde ha tenido la respuesta de muchos usuarios dándole la razón, pero también posicionándose en contra.

Una polémica que suma a la de hace unos días, cuando se manifestó en contra de la Ley de Libertad Sexual del Ministerio de Igualdad que explicita que "solo sí es sí" en cuestión de consentimiento sexual.

"Pues yo diría que un 'no' puede ser un 'no' o puede ser un 'ya veremos' o un 'cúrratelo un poco más chaval'. Es más, si un 'no' fuera siempre un 'no' muchos no hubiéramos venido al mundo, porque la seducción es un juego donde no conviene enseñar las cartas desde el principio...", escribió Soto el jueves en esta red social.

Como en otras ocasiones en las que el cantante ha manifestado sus opiniones políticas, el tuit recibió algunos apoyos, pero también la respuesta de tuiteros que contraponían lo manifestado por Soto respecto a lo que es seducción o no.