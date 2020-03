Andrea, en 'First dates': "Me considero una friki cien por cien. Amor eterno a 'Dragon Ball'"

La cita de este lunes en First dates entre Andrea y Ferrán apuntaba a que su relación llegaría lejos ya que, nada más conocerse, la joven afirmó un "genial" a Lidia Torrent tras conocer a su pareja, pero al final, no salió tan bien como esperaba.

La barcelonesa fue la primera en llegar al local de Cuatro, y no dudó en afirmar que "me considero friki cien por cien. Amor eterno a Dragon Ball y a todo lo que tenga que ver con el anime, llevo tres tatuajes de la serie y me haría 500 más".

Torrent quiso saber un poco más de ella: "Soy influencer y tengo más de 50.000 seguidores, hago modelaje desde hace dos años, y escribo poesía muy moña, siempre de algo que he vivido", comentó Andrea.

Su cita, Ferrán, comentó en su presentación que "tengo Asperger y en lo que se basa y se sabe es que, simplemente, que los sentidos funcionan de una forma distinta a como lo hacen en una persona que no tiene esta patología".

"Interactúo con el mundo como si fuera un crío y veces cuando veo mi reflejo en un espejo que soy un tío grande de 28 años no me cuadra mucho y me veo raro", señaló el fotógrafo y diseñador.

Durante la cena, ambos intentaron conectar en sus gustos y aficiones, como que ambos afirmaron que eran "muy moñas". Mientras que la barcelonesa lo argumentó por la temática de sus poesías, Ferrán comentó que "soy muy romántico y si tuviera una relación sería súpermoñas. La verdad es que he llorado con todas las películas de Los Vengadores".

Ferrán y Andrea, en 'First dates'. 20minutos | MEDIASET

El fotógrafo señaló que "no me esperaba que fueras tan guapa", y la influencer le contestó que "cuando te he visto me has transmitido muy buenas vibraciones, pero te faltan tatuajes, es la única pega".

Al final, Ferrán fue claro y admitió que le gustaría tener una segunda cita con Andrea, pero ella no coincidió con él y descartó volverse a ver porque "te he visto más como un amigo que como una pareja".